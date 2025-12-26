Điều chỉnh địa điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026 tại phường Hạc Thành

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 23093/UBND-VHX ngày 25/12/2025 thống nhất điều chỉnh địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng năm mới 2026 tại phường Hạc Thành, theo đề nghị của UBND phường Hạc Thành và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, địa điểm bắn pháo hoa được điều chỉnh từ Khu đô thị Vinhomes Star City sang khu vực Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian bắn pháo hoa không quá 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026, sau Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026”. Số lượng, chủng loại pháo hoa thực hiện theo các văn bản đã được UBND tỉnh chấp thuận trước đó.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tài trợ, không sử dụng ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao UBND phường Hạc Thành chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức bắn pháo hoa đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

LP (Nguồn UBND tỉnh)