Dịch vụ làm đẹp “hút” khách dịp cuối năm

Những ngày này dịch vụ làm đẹp bước vào giai đoạn cao điểm. Các salon tóc, tiệm nail, cơ sở uốn mi, spa chăm sóc da... tấp nập khách, nhiều nơi kín lịch từ sớm.

Tại Tùng Tống Hair Salon (phường Hạc Thành), khách hàng đặt lịch sớm để kịp làm đẹp đón tết.

Lên lịch làm đẹp sớm

Nếu như trước đây, nhiều người thường đợi sát tết mới tranh thủ ra tiệm cắt tóc hay sơn móng, thì năm nay xu hướng đặt lịch sớm đang rõ rệt hơn. Một phần vì công việc cuối năm bận rộn, phần khác vì các salon, spa lượng khách tăng mạnh, nhất là vào cuối tuần.

Tại nhiều cơ sở làm tóc có tiếng ở phường Hạc Thành như Phong Vân Hair & Beauty Salon, Tùng Tống Hair Salon, Salon Tony Xèo..., lượng khách đến làm dịch vụ tăng rõ rệt từ đầu tháng Chạp. Từ sáng sớm, không ít tiệm đã có khách ngồi chờ đến lượt.

Chị Nguyễn Thùy Dung ở phường Hàm Rồng chia sẻ: “Cuối năm là thời điểm gặp gỡ nhiều, đi tiệc liên tục. Mình không muốn sát tết mới làm vì sợ đông, lại vội vàng. Năm nay mình chọn làm sớm để có thời gian chỉnh sửa nếu cần, với lại làm đẹp cũng giúp tinh thần vui hơn”.

Không chỉ chị Dung, nhiều khách hàng trẻ cũng có thói quen “chốt lịch” sớm. Với họ, làm đẹp không đơn thuần là thay đổi diện mạo mà còn là cách thể hiện cá tính. Bạn Lê Ngọc Anh, một nhân viên văn phòng nói: “Mình để ý năm nay mọi người thích tóc uốn lơi nhẹ, màu nâu lạnh hoặc socola, nhìn tự nhiên mà vẫn sang. Làm xong thấy mình khác hẳn, tự tin đi tiệc cuối năm”.

Song song với tóc, các tiệm nail cũng tất bật không kém. Ở salon Minh Tuyết (xã Thọ Xuân), những ngày cận tết lượng khách ra vào liên tục. Người chọn sơn gel đơn giản, người tỉ mỉ xem từng mẫu đính đá, vẽ hoa để kịp “lên tay” cho những buổi gặp mặt cuối năm. Tiếng máy mài, tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn mùi sơn thoang thoảng khiến không gian vừa nhộn nhịp vừa ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Hòa ở xã Thọ Xuân chia sẻ: “Cuối năm bận rộn nhưng mình vẫn tranh thủ làm bộ móng gọn gàng, sạch đẹp. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần nhìn tay sáng hơn là thấy tự tin khi đi tiệc, gặp bạn bè”. Theo chủ tiệm, năm nay khách chuộng các tone nhẹ như nude, hồng sữa, đỏ rượu, kết hợp họa tiết tối giản.

Ngoài tóc và nail, uốn mi, nâng mi đang trở thành lựa chọn “nhanh gọn mà hiệu quả” của nhiều chị em. Chỉ khoảng 45-60 phút, hàng mi cong tự nhiên đã giúp gương mặt bừng sáng, không cần trang điểm quá nhiều trông vẫn rạng rỡ. Các cơ sở cho biết khách năm nay ưu tiên kiểu mi cong nhẹ, tự nhiên, hạn chế nối quá dày để tránh nặng mắt.

Còn với những người muốn thư giãn nhiều hơn, spa chăm sóc da và gội đầu dưỡng sinh lại là lựa chọn phù hợp. Một nhân viên spa trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành cho biết: “Khách cuối năm đông hơn hẳn, đặc biệt là chị em văn phòng. Họ thường chọn chăm sóc da cơ bản, làm sạch sâu, dưỡng ẩm, hoặc gội đầu dưỡng sinh để thư giãn”.

Xu thế làm đẹp “thông minh”

Nhu cầu làm đẹp tăng cao thì nguy cơ “làm nhanh - làm vội” cũng tăng theo. Một lần uốn nhuộm quá mạnh khi tóc đang yếu có thể khiến tóc gãy rụng hàng tháng. Một lần làm móng ở nơi thiếu vệ sinh có thể dẫn đến viêm nhiễm, nấm móng dai dẳng. Một bộ mi nối dày, keo kém chất lượng có thể khiến mắt cay rát, đỏ ngứa. Và một liệu trình chăm sóc da không phù hợp có thể làm da kích ứng, nổi mẩn, sưng rát ngay trước tết. Bởi vậy, xu hướng năm nay ghi nhận rõ việc khách hàng không chỉ hỏi “làm kiểu gì đẹp”, mà hỏi nhiều hơn về độ an toàn, độ bền và khả năng phục hồi. Ở các salon tóc, thay vì chạy theo màu sáng nổi bật, nhiều người chọn tone trầm và ưu tiên phục hồi. Các cơ sở làm tóc cũng cho biết khách chuộng tóc uốn sóng nhẹ, layer, mái bay - dễ chăm, phù hợp nhiều môi trường, đặc biệt không tạo cảm giác “quá tay”.

Với chăm sóc da, nhiều người có xu hướng chọn các dịch vụ làm sạch sâu, cấp ẩm, phục hồi da thay vì can thiệp mạnh. Bạn Nguyễn Minh Trang ở phường Nguyệt Viên chia sẻ: “Cuối năm mình hay thức khuya, da xuống tông rõ. Mình chọn chăm sóc da nhẹ nhàng thôi, làm sạch sâu rồi cấp ẩm, đắp mặt nạ. Làm xong nhìn da sáng và khỏe hơn, chứ không muốn làm gì quá mạnh vì sợ kích ứng”.

Ở một góc khác, gội đầu dưỡng sinh và massage cổ vai gáy cũng trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích. Bởi đây không chỉ là làm đẹp, mà còn là cách để cơ thể được nghỉ ngơi, giảm đau mỏi, giải tỏa căng thẳng. Trong những ngày cuối năm, khi ai cũng dễ rơi vào trạng thái “đuối sức”, một buổi thư giãn đúng nghĩa đôi khi lại là món quà thiết thực nhất dành cho chính mình.

Điều đáng mừng là sự “kỹ tính” của khách hàng đang buộc các cơ sở làm đẹp nâng cao chất lượng: tay nghề phải chắc hơn, tư vấn phải đúng hơn, sản phẩm phải rõ nguồn gốc hơn. Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ một salon tóc tại phường Quảng Phú cho biết: “Có khách muốn thay đổi mạnh nhưng tóc yếu, chúng tôi khuyên phục hồi trước rồi mới uốn nhuộm. Khách bây giờ kỹ lắm, họ quan tâm chất lượng và độ an toàn nhiều hơn”.

Tuy nhiên, trong “cơn sốt” làm đẹp cuối năm, lời khuyên vẫn luôn cần được nhắc lại: hãy lựa chọn cơ sở uy tín, tránh ham rẻ, tránh chạy theo trào lưu bất chấp tình trạng tóc - da - mắt của mình. Bởi chỉ cần một lần làm đẹp không phù hợp, hậu quả có thể kéo dài nhiều tháng: tóc hư tổn, da kích ứng, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe.

Bài và ảnh: Trần Hằng