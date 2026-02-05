Đi làm ngày Tết có thể nhận gần 500% lương

Hotline: 0822.173.636   |

Nếu làm việc trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động có thể nhận mức thu nhập gấp nhiều lần ngày thường.

Nếu làm việc trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động có thể nhận mức thu nhập gấp nhiều lần ngày thường.

Người đi làm ngày Tết có thể nhận 490% lương.

Theo Bộ luật Lao động, trường hợp đi làm trong những ngày Tết, tiền lương được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức chi trả cao hơn đáng kể. Cụ thể, làm việc vào ngày lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể toàn bộ tiền lương của ngày nghỉ lễ vẫn được hưởng. Người lao động vừa làm thêm giờ và làm ban đêm cũng sẽ được hưởng thêm lương. Như vậy, cộng gộp các khoản trên, người lao động trong những ngày nghỉ Tết có thể được hưởng ít nhất 490% tiền lương.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tổng cộng 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 14/02 đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (theo Dương lịch).

Sau Tết Nguyên đán, người lao động tiếp tục có các kỳ nghỉ lễ đáng chú ý trong năm 2026. Theo đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật ngày 26/4, do đó cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù thứ Hai, tạo kỳ nghỉ 3 ngày từ 25/4 đến 27/4.

Kỳ nghỉ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4 đến đến hết Chủ nhật ngày 3/5.

Vào dịp Quốc khánh, thời gian nghỉ sẽ kéo dài trong 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 22/8).

Liên quan đến tiền thưởng Tết Nguyên đán 2026, theo đại diện của Bộ Nội vụ, qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Ất Tỵ. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước là khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu, tăng 9% so với năm 2024; doanh nghiệp FDI là 9,21 triệu đồng tăng 12% so với năm 2024.

Nguồn: https://vtv.vn/di-lam-ngay-tet-co-the-nhan-gan-500-luong-100260205104724272.htm

