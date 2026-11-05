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Đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật

VH
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(Baothanhhoa.vn) - Theo Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới, một trong những mục tiêu quan trọng là đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật. Cụ thể như sau:

Đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật

Theo Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới, một trong những mục tiêu quan trọng là đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật. Cụ thể như sau:

Đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật

Xem chi tiết Quyết định số 2071/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 của Chính phủ tại đây

VH

Đến năm 2030, trẻ em dưới 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật

Từ khóa:

#Trẻ em #Người khuyết tật #công tác người khuyết tật

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