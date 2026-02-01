Đếm ngược đến ngày Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai màn

Với quy mô kỷ lục trên 140.000m2, quy tụ 3.000 gian hàng, Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 2/2 - 13/2, hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương, mua sắm, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức nghệ thuật, giải trí không thể bỏ lỡ dịp Tết Bính Ngọ này.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng”, là sự kiện xúc tiến thương mại – kinh tế – văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ Việt Nam chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và Trung Triển lãm Việt Nam (VEC) nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất – kinh doanh và kết nối cung – cầu ngay từ đầu năm.

“Du Xuân xuyên Việt” tại thiên đường sắm Tết

Trong khuôn khổ Hội chợ, Tập đoàn Vingroup và Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC đã tham gia thiết kế tổng thể không gian, nhận diện và quy hoạch layout, góp phần tạo nên bầu không khí Xuân đồng bộ, giàu bản sắc và hiệu quả trưng bày; đồng thời với đó là triển khai các chính sách hỗ trợ về mặt bằng và phí dịch vụ trong suốt 12 ngày diễn ra chương trình.

Với tổng diện tích không gian sự kiện hơn 140.000 m2, tương đương những tổ hợp triển lãm lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á, VEC cung cấp cho Hội chợ Mùa Xuân “đại sân khấu” có một không hai để trưng bày và biểu diễn.

Khu vực trong nhà triển lãm Kim Quy rộng tới 100.000 m2, đáp ứng lưu lượng du khách khổng lồ. Người dân có thể thong thả mua sắm, dạo chơi cả ngày bất kể thời tiết bên ngoài.

Tại đây, Hội chợ Mùa Xuân sẽ được thiết kế thành 8 trạm dừng chân quy tụ tinh hoa văn hóa, sản vật của 34 tỉnh thành phố để vẽ nên một hành trình “Du Xuân xuyên Việt” ngay tại VEC.

Tâm điểm là không gian của TP. HCM khi địa phương này mang đến sắc mai vàng phóng khoáng của đô thị thông minh hiện đại. Trong khi đó, Hà Nội mang lại nét thanh lịch, hoài cổ cùng phố ông đồ và làng nghề truyền thống.

Thiên đường sắm Tết mở ra tại các khu “Sản vật Bốn phương” và “Nông sản Việt” với đặc sản OCOP 34 tỉnh thành, song hành cùng cơ hội săn hàng xuất khẩu giá gốc tại triển lãm VIVC 2026. Bên cạnh không gian “Tinh hoa Văn hóa” giàu tính nghệ thuật, hành trình khép lại trọn vẹn tại khu ẩm thực ngoài trời “Vị Xuân gắn kết”, nơi du khách quây quần thưởng thức những món ngon nóng hổi đậm vị Tết.

Khu vực ngoài trời của sự kiện sở hữu diện tích hơn 45.000 m2. Đây là “sân khấu” của những lễ hội đường phố, không gian ẩm thực mở với các hoạt động biểu diễn hấp dẫn.

Nổi bật là WOW Street Food Fest - lễ hội ẩm thực ngoài trời phóng khoáng. Tại đây, thực khách được chiêu đãi bữa tiệc vị giác bùng nổ với “Thiên đường món sợi” nóng hổi và khu BBQ nướng rực lửa. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để gia đình và giới trẻ quây quần, hoàn thiện trải nghiệm du xuân trọn vẹn năm 2026.

Không gian rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Đại tiệc mua sắm với hàng vạn sản phẩm chất lượng cao và “cơn mưa” ưu đãi

Với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, Ban tổ chức đã quy hoạch bài bản thành một hệ sinh thái mua sắm - giải trí khép kín, vượt xa khuôn khổ của một sự kiện lễ hội thông thường. Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng tạo ra cú hích tiêu dùng lịch sử với mục tiêu doanh thu bứt phá mốc 1.000 tỷ đồng, tiếp sức cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang đến “đại tiệc” mua sắm thực thụ với hàng chục nghìn mã sản phẩm chất lượng cao cùng chuỗi ưu đãi, khuyến mãi sâu chưa từng có dịp cận Tết. Toàn bộ hàng hóa tại hội chợ đều nằm dưới sự giám sát và kiểm soát chất lượng gắt gao của lực lượng Quản lý thị trường và Ban Quản lý Hội chợ, giúp người tiêu dùng gạt bỏ nỗi lo hàng kém chất lượng, an tâm “mở hầu bao” để mang về những giá trị tốt nhất cho gia đình.

Song hành cùng dòng chảy giao thương là tầm nhìn chiến lược dài hạn. Ở góc độ kết nối B2B, Bộ Công Thương trực tiếp kiến tạo các diễn đàn chuyên sâu như “Toàn cảnh thương mại điện tử” và “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu”. Tại đây, bài toán doanh số ngắn hạn và chiến lược vươn mình ra biển lớn của doanh nghiệp được giải quyết đồng bộ, khẳng định vai trò của VEC không chỉ là điểm hẹn văn hóa mà là mắt xích trọng yếu trong chuỗi giá trị thương mại quốc gia.

Không gian ẩm thực ngoài trời tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

“Đại sân khấu nghệ thuật” quy mô chưa từng có

Xuyên suốt 12 ngày đêm (2/2 - 13/2), dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội chợ Mùa Xuân 2026 biến thành một “đại sân khấu nghệ thuật” với quy mô chưa từng có. 4 đơn vị nghệ thuật quốc gia (Xiếc, Múa Rối, Nhà hát Tuổi trẻ, Ca Múa Nhạc) sẽ huy động tổng lực để thiết lập kỷ lục biểu diễn kín sóng 3 ca/ngày, biến Sân khấu trung tâm VEC thành “trái tim” lễ hội hoạt động không ngừng nghỉ.

Tâm điểm là Lễ khai mạc bùng nổ với dàn sao hạng A như Diva Mỹ Linh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh,... định hình đẳng cấp “Expo-Entertainment” đích thực. Kết hợp với đó là loạt tiết mục dàn dựng đậm tính nghệ thuật truyền thống đan xen hiện đại, đại diện cho ngành công nghiệp văn hóa đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Đáng chú ý, vào ngày 7/2, du khách sẽ có cơ hội tận hưởng màn Diễu hành Việt phục Kỵ binh có một không hai. Các diễn viên nam thanh nữ tú trong cổ phục uy nghi trên lưng ngựa, diễu hành quanh khu vực Hội chợ, hứa hẹn tạo nên những khung hình check-in mãn nhãn.

Để gia tăng sự tương tác và hứng khởi cho du khách, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn chuẩn bị sẵn 100 phần quà gồm các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tinh tuyển gửi tặng trực tiếp tới khán giả thông qua các hoạt động minigame và giao lưu văn nghệ trên sân khấu.

Điểm tựa vững chắc cho khối lượng chương trình khổng lồ này là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Cục Nghệ thuật Biểu diễn và đơn vị vận hành VEC. Từ hạ tầng kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại tại Nhà Kim Quy đến quy trình điều phối hậu cần chặt chẽ, mọi khâu đều được “khớp lệnh” chính xác, tạo nên tính trình diễn chuyên nghiệp cao nhất. Sự cộng hưởng này chắc chắn sẽ giữ nhiệt cảm xúc cho du khách từ lúc khai màn đến khi bế mạc.

Hội chợ Mùa Thu tháng 10/2025 tái định nghĩa về không gian tổ chức hội chợ tại Việt Nam.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là không gian giao thương sôi động dịp đầu năm, mà còn là bức tranh tổng hòa của kinh tế – văn hóa – vùng miền, phản ánh năng lực sản xuất, thương mại và tiêu dùng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Vingroup góp phần hiện thực hóa thông điệp “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng”, mang ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng của đất nước.

Trước đó, VEC cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ sự kiện khu vực với việc tổ chức thành công Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất và nhiều triển lãm, nhạc hội tầm cỡ quốc tế trong năm 2025. Sở hữu không gian triển lãm tầm cỡ quốc tế, quy mô Top 10 thế giới, VEC đã nâng cấp khái niệm hội chợ, vượt xa hình thức mua bán đơn thuần, trở thành hệ sinh thái đa trải nghiệm, tích hợp cả 3 yếu tố Triển lãm - Giải trí - Giao thương.

Thông tin sự kiện: Sự kiện: Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Thời gian: 2/2 – 13/2

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)

Quy mô: 140.000m2 - 3.000 gian hàng

Cập nhật bản đồ tham quan, lịch sự kiện và thanh toán phí gửi xe tiện lợi ngay tại Mini App VEC: v-app.onelink.me/XP5F/VEC1

NL