Để Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

Trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam năm 2025, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Những con số biết nói, những sản phẩm mới liên tục được “làm đầy” đã tạo nền tảng quan trọng để du lịch Thanh Hóa giữ nhịp tăng trưởng, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước.

Du khách quốc tế đến với làng Du lịch Yên Trung.

Điều dễ nhận thấy là các trọng điểm du lịch của tỉnh đang từng bước làm mới hình ảnh điểm đến thông qua việc phát triển sản phẩm và làm mới sản phẩm hiện có, trọng tâm là các dòng sản phẩm chủ lực: du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh và du lịch sinh thái cộng đồng. Từ những bãi biển sôi động như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, đến không gian xanh, nguyên sơ của Pù Luông, các bản làng vùng cao gắn với du lịch cộng đồng; từ Di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đến đền Nưa - Am Tiên... mỗi điểm đến đang từng ngày được “đánh thức” bằng những sản phẩm, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, đa dạng và có chiều sâu văn hóa.

Trong bức tranh chung ấy, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” của tỉnh. Năm 2025, riêng phường Sầm Sơn đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 17 nghìn tỷ đồng. Diện mạo đô thị du lịch trên địa bàn phường ngày càng khang trang, hiện đại với hàng loạt công trình, sản phẩm mới được đưa vào khai thác như: Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, Công viên nước Sun World, các không gian vui chơi, giải trí, dịch vụ ven biển... Những công trình này không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn mở rộng không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh ngày 23/1, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng khẳng định, địa phương xác định rõ quan điểm phát triển du lịch phải gắn với xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh. Bên cạnh đầu tư hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm, phường đặc biệt chú trọng chỉnh trang đô thị, sắp xếp trật tự kinh doanh, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống.

“Mỗi người dân, mỗi cơ sở kinh doanh đều được xác định là một “đại sứ du lịch”. Sự hài lòng và cảm nhận tích cực của du khách chính là thước đo hiệu quả quản lý và là nền tảng để Sầm Sơn lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Cũng trong năm qua, việc tổ chức thành công chuỗi 150 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đã tạo nên “dòng chảy sự kiện” liên tục, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch được đẩy mạnh thông qua xây dựng bản đồ số, mã QR giới thiệu điểm đến, cơ sở lưu trú, ẩm thực, di tích và sản phẩm đặc trưng, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, nâng cao trải nghiệm. Bên cạnh đó, tỉnh chủ động mở rộng liên kết vùng, hợp tác trong và ngoài nước, tham gia nhiều hội chợ, sự kiện du lịch lớn, đón các đoàn famtrip, presstrip đến khảo sát, kết nối tour tuyến. Những hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch tiếp cận thị trường, xây dựng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du khách. Nhờ đó, năm 2025 toàn tỉnh đón hơn 16,28 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 45,6 nghìn tỷ đồng. Kết quả này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng rõ nét của các điểm đến, mà còn cho thấy hiệu quả từ cách làm du lịch bài bản, lấy chất lượng và trải nghiệm của du khách làm trung tâm, thay vì chỉ chạy theo số lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Thanh Hóa còn gặp một số khó khăn, hạn chế như hoạt động du lịch vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của tính mùa vụ; phần lớn sản phẩm mới tiếp cận được thị trường du lịch ở mức trung bình, chưa tiếp cận được thị trường cao cấp, khách du lịch quốc tế. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng phục vụ nghỉ dưỡng, mua sắm, tổ chức các sự kiện lớn về văn hóa, du lịch, thể thao... còn thiếu, chưa đồng bộ để tạo sức bật mạnh mẽ, nâng tầm vị thế, sức cạnh tranh trong tình hình mới. Đáng chú ý, du lịch đang bước vào giai đoạn phát triển mới, song tình trạng thiếu hụt nhân lực du lịch, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao vẫn tiếp tục diễn ra.

Hòn Trống Mái trên núi Trường Lệ, phường Sầm Sơn - điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với xứ Thanh.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến, việc giữ vững vị thế không chỉ dựa vào quy mô khách, mà quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm.

“Thanh Hóa kiên định mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy du khách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh liên kết vùng và truyền thông đa nền tảng để tạo sức cạnh tranh dài hạn cho du lịch xứ Thanh”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung nhấn mạnh.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2025 đến những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030, có thể thấy du lịch Thanh Hóa đang từng bước phát triển với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm cao. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân chính là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục khẳng định là điểm đến “An toàn, văn minh, thân thiện”, đồng thời lan tỏa hình ảnh “Hương sắc bốn mùa” đến với du khách, bạn bè quốc tế.

Bài và ảnh: Hoài Anh