Để mạch nguồn lịch sử - văn hóa chảy mãi...

Xã Định Tân được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Định Hải, Định Hưng, Định Tiến, Định Tân. Hiện nay, trên địa bàn xã có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia (đình làng Sét) và 10 di tích, cụm di tích cấp tỉnh với đa dạng các loại hình như đình, đền, chùa, nhà thờ, mộ, bia ký...

Nét đẹp Di tích lịch sử - văn hóa Đình và Bia ký làng Yên Định (xã Định Tân).

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi những biến đổi về địa giới hành chính và tâm lý con người là điều không tránh khỏi, thì sự vững vàng, lớn mạnh hơn của văn hóa sẽ là “điểm neo” tinh thần, từ đó phục vụ tốt việc giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Các mảnh ghép văn hóa được xếp lại với nhau để mở rộng hơn những dư địa, thẳm sâu hơn bề dày lịch sử và giàu có hơn những vỉa tầng văn hóa... Bằng các việc làm thiết thực, ý nghĩa, những dư địa, vỉa tầng lịch sử - văn hóa ấy đã, đang và sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy mạnh mẽ.

UBND xã Định Tân đã khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng di tích, trên cơ sở đó xây dựng báo cáo kết quả thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề xuất danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, UBND xã và các tổ quản lý di tích đã vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 6427/SVHTTDL-DSVH ngày 6/11/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Định Tân đã tiến hành rà soát các di tích được xếp hạng tại địa phương, đồng thời đã thực hiện kiểm kê các hiện vật, di vật, cổ vật, đồ thờ, nội thất tại các di tích. Trong đó có những hiện vật nổi bật như sắc phong, lư hương đồng, chuông đồng, chiêng đồng, bia đá, tượng thờ, ngai thờ, mâm bồng bằng đồng, đại tự, câu đối, bia - mộ Trịnh Công Đán... Sau quá trình rà soát, kiểm kê, toàn bộ hiện vật, cổ vật, đồ thờ tự đều được lập danh mục, phân loại và giao trách nhiệm cho ban quản lý di tích xã, tổ quản lý di tích của thôn bảo quản, phát huy. UBND xã đã chỉ đạo các ban quản lý di tích tăng cường công tác trực bảo vệ, bổ sung camera giám sát tại các vị trí quan trọng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nghiêm quy định phòng cháy, chữa cháy...

Về công tác phát huy giá trị hiện vật, di vật tại các di tích trên địa bàn, xã đã tăng cường tuyên truyền, quảng bá nét đẹp đất và người Định Tân, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng ngay tại các trang thông tin điện tử của xã, fanpage của các tổ chức, thông qua các chương trình, cuộc vận động, phong trào, lễ hội...

Phó Chủ tịch UBND xã Định Tân Thiều Sỹ Hưng cho biết: “Văn hóa là sức mạnh mềm, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống trước đó, xem việc phát huy giá trị lịch sử - văn hóa địa phương là chương trình trọng tâm, khâu đột phá của xã nhà, được thể hiện rõ nét trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. UBND xã đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa và con người xã Định Tân trong thời đại mới, gắn với phát huy, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã giai đoạn 2025-2030”.

Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương sẽ huy động tối đa các nguồn lực của địa phương, cùng toàn thể Nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục trùng tu, tôn tạo các di tích. Vì thế, theo ông Hưng, "rất mong các cấp, các ngành của tỉnh, cơ quan chức năng ở Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cùng địa phương nâng cấp, tu bổ các hạng mục đã xuống cấp để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân địa phương và du khách.

Bài và ảnh: Hoàng Linh