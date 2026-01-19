Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang khu di tích Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang, bảo đảm cảnh quan - môi trường, tổ chức hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đúng quy định và siết chặt an ninh trật tự tại khu di tích để phục vụ tốt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác thi công chỉnh trang cải tạo khuôn viên Di tích Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu.

Sáng 19/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch 273 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (Đền Nưa - Núi Nưa - Am Tiên).

Kiểm tra thực tế các hạng mục thi công chỉnh trang, cải tạo khuôn viên Di tích Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu cũng như công tác tổ chức đón tiếp du khách đến dâng hương, chiêm bái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa (Ban Quản lý) cũng như các địa phương trong việc nhanh chóng lên phương án cải tạo và triển khai các phần việc, đảm bảo đưa khu di tích hoạt động trở lại đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu việc thi công phải bám sát phương án thiết kế.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ không còn nhiều, trong khi lượng du khách vào dịp này là rất lớn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tập trung bám sát phương án thiết kế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục chỉnh trang cổng chào, trang trí khuôn viên, đảm bảo thẩm mỹ và vệ sinh môi trường; bố trí hợp lý khu vực ki-ốt bán hàng và bãi đỗ xe.

Người dân đến dâng hương tại Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh bài bản, quy củ; chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan; tháo dỡ và di dời khu vực chứa đồ thờ, tượng phật trái quy định, trả lại không gian cảnh quan cho khu di tích Am Tiên, tạo thuận lợi cho người dân khi đến dâng hương, tế lễ và giữ gìn nguyên vẹn không khí trang nghiêm tại di tích.

Tuyết Hạnh