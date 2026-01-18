Khu di tích khởi nghĩa Bà Triệu mở cửa đón khách trở lại từ ngày 19/1/2026

Sau thời gian tạm dừng đón khách để vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và cơ sở hạ tầng, Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu sẽ chính thức mở cửa trở lại, phục vụ Nhân dân và du khách thập phương tham quan, thực hành tín ngưỡng từ ngày 19/1/2026.

Quần thể Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu. Ảnh: Hoàng Đông

Theo thông báo của Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa ngày 18/1 tại công văn số 31/TB-BQLDSTNH, việc mở cửa trở lại khu di tích được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, đơn vị quản lý đã khẩn trương tổ chức tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tu bổ hạ tầng nhằm bảo đảm không gian di tích khang trang, sạch đẹp, tôn nghiêm, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan của Nhân dân và du khách.

Việc mở cửa trở lại Khu di tích khởi nghĩa Bà Triệu không chỉ góp phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân, mà còn là hoạt động ý nghĩa trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử – văn hóa gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần quật khởi của dân tộc.

Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa trân trọng kính mời Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa – lịch sử tại Khu di tích; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Trước đó, nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường và điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tạm dừng đón khách tham quan và thực hành tín ngưỡng tại Khu di tích khởi nghĩa Bà Triệu từ ngày 28/12/2025 để tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và cơ sở hạ tầng. Việc tạm dừng mang tính chất ngắn hạn, phục vụ công tác tu bổ, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc mở cửa trở lại.

LP