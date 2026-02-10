Đẩy mạnh ưu tiên sản xuất nội khối, bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, bà ủng hộ việc ưu tiên các công ty châu Âu trước đối thủ nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: CNN

Trong thư gửi lãnh đạo các nước thành viên EU ngày 9/2, bà von der Leyen nhấn mạnh châu Âu cần vừa bảo vệ lợi ích chiến lược, vừa hỗ trợ sản xuất nội địa. Theo bà, chính sách ưu đãi dành cho hàng hóa và doanh nghiệp châu Âu là công cụ cần thiết để tạo ra các thị trường dẫn đầu và mở rộng năng lực sản xuất trong các lĩnh vực trọng điểm.

Ủy ban châu Âu dự kiến trình đề xuất vào cuối tháng này, theo đó ưu tiên doanh nghiệp châu Âu trong đấu thầu công ở một số lĩnh vực như ô tô và công nghệ xanh, với yêu cầu chứng minh tỷ lệ sản xuất tại châu Âu. Bà von der Leyen khẳng định mọi biện pháp ưu tiên phải dựa trên phân tích kinh tế vững chắc, phù hợp với ưu tiên công nghiệp của EU và duy trì hợp tác với các đối tác tin cậy.

EU ưu tiên doanh nghiệp châu Âu trong đấu thầu công ở một số lĩnh vực như ô tô. Ảnh: The Banker

Ủng hộ đề xuất, ông Stephane Sejourne, người đứng đầu ngành công nghiệp EU, cho rằng châu Âu cần có phiên bản riêng của “Đạo luật Mua hàng Mỹ” và “Sản xuất tại Trung Quốc”, nhấn mạnh ngân sách công của EU phải đóng góp cho sản xuất và việc làm trong khối.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải ý kiến trái chiều. Đức và Italy kêu gọi áp dụng linh hoạt các quy tắc ưu đãi, trong khi Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan và Thụy Điển cảnh báo nguy cơ gia tăng quy định phức tạp, ảnh hưởng đến giá cả, chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh.

Tuyên bố của Chủ tịch Ursula von der Leyen về việc ưu tiên sản xuất nội khối trong các lĩnh vực chiến lược được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với một loạt các thách thức như sự phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và căng thẳng địa chính trị.

Theo giới phân tích, tuyên bố của Chủ tịch Ursula von der Leyen đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU nhằm bảo vệ lợi ích nội khối, qua đó tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh của EU trên thị trường toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: Courthouse News Service, Kuwait Times