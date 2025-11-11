Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng

Hạt Kiểm lâm Quan Hóa được giao quản lý, bảo vệ gần 86.000ha rừng, trong đó có trên 52.000ha rừng tự nhiên, trên 33.000ha rừng trồng. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) là nhiệm vụ hàng đầu, thời gian qua hạt đã phối hợp với chính quyền các địa phương có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BV&PTR, quản lý lâm sản, động vật hoang dã.

Hạt Kiểm lâm Quan Hóa phối hợp với đoàn thanh niên các xã tuyên truyền Luật Lâm nghiệp đến đoàn viên.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa Lê Văn Sơn cho biết: "Để BV&PTR bền vững, đơn vị chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền các địa phương kiện toàn lại các tổ tuyên truyền các thôn, bản; đồng thời biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn. Cùng với đó, hạt tiếp tục phối hợp với các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể của các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Lâm nghiệp năm 2017; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tuyên truyền về kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn, quy trình kỹ thuật trồng rừng, phục tráng rừng luồng... Để công tác tuyên truyền thực sự có hiệu quả, hạt đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm củng cố, kiện toàn 107 tổ tuyên truyền bảo vệ rừng (BVR) thôn, bản, với 749 người tham gia; kiện toàn 105 tổ đội quần chúng, 15 trung đội dân quân tự vệ, tổ thanh niên xung kích BVR ở các xã; nhân rộng các mô hình khu dân cư “3 không” trong BVR ở các xã trọng điểm".

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh và sử dụng ô tô, xe máy để tuyên truyền lưu động, lồng ghép qua các hội nghị ở các xã đến thôn, bản. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Vận động Nhân dân tham gia các hoạt động BVR, PCCCR, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp, xây dựng trình diễn mô hình thâm canh rừng, tự nguyện liên gia, liên kết trong BVR, PCCCR; không khai thác, phá rừng trái phép, không tiếp tay cho đối tượng khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép, không sử dụng súng săn, bẫy, nỏ để săn bắn động vật rừng; không sử dụng lửa bừa bãi trong sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh việc quản lý cưa xăng chống lợi dụng khai thác gỗ trái phép... Kết quả, từ đầu năm 2025 đến nay, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã tổ chức được 167 hội nghị tuyên truyền, cho trên 18.000 lượt người tham gia, phát trên hệ thống loa truyền thanh 1.030 lần. Ngoài ra, hạt đã phối hợp với MTTQ, đoàn thanh niên các xã tổ chức các buổi tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên; tổ chức các hội nghị kiểm lâm lắng nghe ý kiến Nhân dân liên quan đến BVR.

Cùng với đó, công tác chống khai thác, phá rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái pháp luật được tăng cường thực hiện thường xuyên. Hằng tháng, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, các Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra an ninh rừng ở các khu vực có nguy cơ khai thác, phá rừng trái phép, xâm lấn rừng, các khu vực rừng giáp ranh. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 320 lần, với 1.225 lượt người tham gia, đã phát hiện, xử lý 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 100 triệu đồng.

Kết quả nổi bật là toàn bộ diện tích rừng hiện có do Hạt Kiểm lâm Quan Hóa quản lý được bảo vệ an toàn, hiệu quả, không xảy ra phát rừng làm rẫy trái phép. An ninh rừng trên địa bàn ổn định, không có điểm nóng, điểm nổi cộm; các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ở địa phương được kiểm soát, đẩy lùi, trong các năm vừa qua không xảy ra cháy rừng, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 84,49%.

Bài và ảnh: Khắc Công