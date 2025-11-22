Đẩy mạnh thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự

Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) khu vực 10 đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, qua đó góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

Cán bộ Viện KSND khu vực 10 trao đổi nghiệp vụ trước khi tham gia xét xử các vụ án hình sự.

Năm 2025, thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị, ngành KSND đã được tổ chức lại theo mô hình 3 cấp. Viện KSND khu vực 10 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện KSND huyện Như Xuân, Viện KSND huyện Thường Xuân, Viện KSND huyện Ngọc Lặc trước đây. Ngay sau khi thực hiện việc sáp nhập, căn cứ tình hình thực tế của từng xã trên địa bàn khu vực và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, đơn vị đã kịp thời ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; đồng thời, phân công kiểm sát viên, công chức tổ chức thực hiện. Cùng với đó, lãnh đạo phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nắm tình hình tội phạm, trong đó tập trung tăng cường công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm bảo đảm giải quyết đúng pháp luật. Nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ; chú trọng công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, lãng phí trong các vụ án. Đơn vị cũng thường xuyên duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ 24/24h. Năm 2025, với phương châm “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”, kiểm sát viên chủ động kiểm soát chặt chẽ các vụ án ngay từ khi khởi tố, nắm chắc tiến độ điều tra, thu thập chứng cứ đầy đủ, toàn diện, các hoạt động điều tra được tiến hành đúng pháp luật.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Viện KSND khu vực 10 luôn kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam. Do đó, thời gian qua việc khởi tố, điều tra truy tố xét xử không có án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương đáp ứng yêu cầu trong tiến trình cải cách tư pháp.

Viện KSND khu vực 10 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, tòa án trong việc phát hiện, xử lý các vụ án hình sự có tính chất phức tạp. Một số vụ án được tổ chức xét xử lưu động thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Kết quả, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã thụ lý, giải quyết 155 tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố kiểm sát điều tra 207 vụ, với 328 bị can, trong đó khởi tố mới 131 vụ/241 bị can; cơ quan điều tra đã giải quyết 161 vụ/241 bị can; viện KSND đã truy tố 122 vụ/211 bị can; kiểm sát xét xử đối với 130 vụ/277 bị can. Kết quả giải quyết án hình sự năm sau cao hơn năm trước, không có án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo Viện trưởng Viện KSND khu vực 10 Nguyễn Đình Hà: “Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian tới, Viện KSND khu vực 10 sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao trách nhiệm tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động giải quyết, quản lý án hình sự của đơn vị hướng đến “số hóa toàn diện” quy trình nghiệp vụ; tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo cho việc thực thi pháp luật nghiêm minh, công bằng”.

Bài và ảnh: KHẮC CÔNG