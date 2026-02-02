Đẩy mạnh “phủ sóng” tín dụng tài chính vi mô

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, hoạt động tài chính vi mô (TCVM) không chỉ là hình thức cung cấp các dịch vụ tài chính mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực, sự tự tin để người nghèo, người có thu nhập thấp, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ không ngừng nỗ lực vươn lên, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Việc đẩy mạnh “phủ sóng” tín dụng TCVM đang trở thành chiến lược trọng tâm để hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Một buổi truyền thông vốn vay của Tổ chức TCVM Thanh Hóa tại thôn, xã.

Khác với các khoản vay tại ngân hàng thương mại, hoạt động TCVM tập trung vào những khoản vay nhỏ, thủ tục đơn giản, thu - phát vốn ngay tại địa bàn và không cần tài sản thế chấp. Do những đặc thù trong cách thức tổ chức, vận hành, hoạt động kinh doanh nên TCVM đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng là hộ nghèo, thu nhập thấp, doanh nghiệp vi mô, từ đó góp phần gia tăng tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính tại Việt Nam.

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn phát huy lợi thế, nỗ lực mở rộng địa bàn hoạt động. Bên cạnh sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, trong quá trình triển khai việc mở rộng địa bàn, Tổ chức TCVM Thanh Hóa nhận được nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự đồng hành, phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm từ các cấp hội phụ nữ. Đây là tiền đề quan trọng để Tổ chức TCVM Thanh Hóa tiếp cận nhanh hơn tới khách hàng đích.

Xuất phát điểm là một chương trình tín dụng nhỏ do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ thành lập, được thực hiện tại 3 xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Nông Cống cũ với số vốn ban đầu là 90 triệu đồng cho 300 thành viên, mức vay là 300 nghìn đồng/người. Tính đến ngày 31/12/2025, TCVM Thanh Hóa đang triển khai hoạt động tại 95/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Từ việc mở rộng địa bàn hoạt động, quy mô khách hàng và dư nợ cho vay tiếp tục được nâng lên. Tổng số khách hàng vay vốn đạt 22.950 khách hàng; dư nợ cho vay đạt 616,7 tỷ đồng. Trong đó, 18.330 khách hàng vay vốn là phụ nữ; 22.466 khách hàng vay vốn thuộc đối tượng khách hàng có thu nhập thấp; 3.422 khách hàng vay vốn là người dân tộc thiểu số; 419 khách hàng thuộc hộ nghèo, cận nghèo vay vốn lãi suất ưu đãi... Việc mở rộng địa bàn hoạt động ấy đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, thu nhập thấp được tiếp cận các dịch vụ tài chính và phi tài chính của TCVM Thanh Hóa.

Những bước chân không mỏi của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã dần hình thành mạng lưới TCVM rộng khắp, bám rễ sâu vào cộng đồng dân cư. Khi dòng vốn vay TCVM phủ đến từng thôn, bản, cụm dân cư sẽ góp phần xóa bỏ “vùng trắng” tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen. Những người nghèo, yếu thế, thu nhập thấp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống mà không phải loay hoay với hàng loạt các quy định, thủ tục, giấy tờ; lặn lội đi hàng chục cây số để đến điểm, trụ sở giao dịch.

Từ đây, nguồn vốn vay TCVM đã mở lối cho nhiều cuộc đời, đã thắp sáng cho nhiều số phận thoát khỏi sự “đeo bám” của nghèo khó, tránh xa “cạm bẫy” tín dụng đen, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân vi mô tiêu biểu...

Tác động của TCVM Thanh Hóa không chỉ giới hạn trong phạm vi từng hộ gia đình mà còn lan tỏa, tác động mạnh mẽ tới kinh tế địa phương. Khi các hộ kinh doanh nhỏ phát triển, cải thiện cuộc sống sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững. Các doanh nghiệp siêu nhỏ dần lớn mạnh, tạo thêm việc làm, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, thúc đẩy thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững...

TCVM Thanh Hóa còn có nhiều chương trình hỗ trợ các hộ thu nhập thấp tiếp cận các mô hình kinh doanh xanh, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng hệ giá trị bền vững. Các khoản vay được ưu tiên cho những dự án sản xuất thực phẩm sạch, vật liệu thân thiện với môi trường, năng lượng tái tạo, chăn nuôi theo hướng bền vững... Điều này không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn giúp địa phương thích ứng với xu hướng tăng trưởng xanh của thời đại.

Việc phát triển hoạt động tín dụng vi mô là một trong những “điểm sáng” cho bức tranh kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa... Nối tiếp những thành công trên hành trình “vì sự phát triển cộng đồng, thời gian tới, TCVM Thanh Hóa tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động, tập trung vào khu vực vùng núi thấp của tỉnh Thanh Hóa; mở độ bao phủ và tạo chiều sâu tại các địa bàn đã triển khai hoạt động...

Bài và ảnh: Thùy Anh