Đảng Tự hào Thái Lan và Đảng Vì nước Thái nhất trí thành lập chính phủ liên minh

Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết tại cuộc họp báo mới đây rằng, đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) của ông và Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) (đứng thứ ba) đã đạt được nhất trí về việc thành lập chính phủ liên minh, các chi tiết cụ thể về nội các sẽ được hai bên thảo luận và thống nhất trong thời gian tới.

Đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) của Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) đã đạt được nhất trí về việc thành lập chính phủ liên minh. Ảnh: AP.

Hai đảng từng hợp tác sau cuộc bầu cử năm 2023, khi Pheu Thai - khi đó là đảng lớn thứ hai giữ vai trò chủ chốt trong đàm phán thành lập chính phủ.

Ngày 8/2, Thái Lan đã tổ chức bầu cử Hạ viện Quốc hội với sự tham gia của 57 chính đảng cạnh tranh 500 ghế. Kết quả kiểm phiếu do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố ngày 9/2 cho thấy Đảng Tự hào Thái Lan giành được 193 ghế, trong khi Đảng Nhân dân và Đảng Vì nước Thái lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với 118 ghế và 74 ghế. Nếu liên minh, hai đảng sẽ nắm tổng cộng 267 ghế, vượt ngưỡng 251 ghế cần thiết để chiếm đa số. Một số đảng nhỏ hơn cũng cam kết ủng hộ.

Ông Anutin cho biết, hai đảng đã tiến hành hội đàm vào chiều cùng ngày, cùng hướng tới sự phát triển trong tương lai của Thái Lan. Ông nhấn mạnh hai đảng có đủ năng lực để dẫn dắt Thái Lan hướng tới một tương lai ổn định, vững mạnh và phát triển bền vững.

Sự ủng hộ của đảng Pheu Thai - được hậu thuẫn bởi cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người hiện đang bị giam giữ sẽ giúp ông Anutin có được đa số rõ ràng trong quốc hội, có khả năng mở đường cho một liên minh ổn định sau một thời kỳ bất ổn chính trị. Ông Anutin nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với các lãnh đạo đảng Pheu Thai: “Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với tư cách là chính phủ và quản lý đất nước để có thể làm những điều tốt đẹp cho đất nước”.

Sau chưa đầy 100 ngày cầm quyền, ông Anutin, 59 tuổi, đã giải tán quốc hội vào tháng 12/2025, dẫn đến một cuộc bầu cử sớm mà ông đã giành chiến thắng. Trước hàng loạt thách thức kinh tế mà chỉ có một chính phủ ổn định mới có thể giải quyết tốt nhất, ông Anutin cho biết Đảng Bhumjaithai sẽ tiếp tục đàm phán với các đảng khác để tham gia liên minh của mình.

Thanh Vân

Reuters, AP.