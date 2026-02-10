Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, an toàn. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu có thể xảy ra trong những ngày nghỉ lễ kéo dài.

Các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến cơ sở, công lập đến tư nhân sẵn sàng các điều kiện đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh thông suốt trong kỳ nghỉ Tết.

Ghi nhận tại các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, công tác trực Tết đã được xây dựng chi tiết, từ bố trí nhân lực, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị đến các phương án xử trí cấp cứu, chuyển tuyến, cấp cứu ngoại viện

Tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa, các khoa, phòng đã bố trí phương án trực Tết. Theo lãnh đạo bệnh viện, Tết là giai đoạn thường ghi nhận gia tăng các ca bệnh hô hấp, bệnh mạn tính tái phát, đặc biệt ở người cao tuổi, do ảnh hưởng của thời tiết lạnh và thay đổi sinh hoạt.

Tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, lịch trực Tết được bố trí với đầy đủ các kíp bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm, đảm bảo trực 24/24 giờ. Trang thiết bị cấp cứu, hệ thống oxy, thuốc điều trị thiết yếu đã được kiểm tra, bổ sung, sẵn sàng phục vụ công tác chuyên môn.

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Vương Thị Hường, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đơn vị đã xây dựng phương án tiếp nhận, phân loại và xử trí nhanh các ca cấp cứu trong dịp Tết, đảm bảo người bệnh được cấp cứu, điều trị kịp thời”.

Gia tăng số bệnh nhân mắc viêm phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm trước và trong Tết. Thời điểm này, số lượng trẻ nhập viện do các bệnh hô hấp, tiêu hóa, tai nạn sinh hoạt có xu hướng gia tăng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các khoa trọng điểm như: Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc; Hồi sức tích cực sơ sinh; Gây mê hồi sức... được bố trí tăng cường nhân lực. Công tác dự trữ thuốc, vật tư y tế, máu và các chế phẩm máu được đặc biệt quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị khi cần thiết. Song song với đó, bệnh viện cũng tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tăng cường nhân lực trực Tết cho các khoa trọng điểm.

Không chỉ các bệnh viện công lập, các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh và cấp cứu 24/24 giờ. Theo Bác sĩ CKI Nguyễn Cao Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, đơn vị xác định việc đảm bảo cung ứng dịch vụ y tế trong dịp Tết là trách nhiệm chung đối với cộng đồng. Do đó, nhân lực y tế được bố trí hợp lý. Ngoài duy trì cấp cứu, điều trị nội trú thì trong những ngày nghỉ Tết, Bệnh viện vẫn thực hiện khám bệnh BHYT thông thường cho người dần để giảm áp lực bệnh nhân đông sau kỳ nghỉ.

Sự tham gia tích cực của hệ thống y tế tư nhân góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận lợi hơn trong dịp nghỉ lễ.

Một số bệnh viện khám bệnh, cấp thuốc BHYT xuyên Tết.

Tại các bệnh viện và trạm y tế cơ sở, công tác trực Tết cũng được triển khai nghiêm túc. Lịch trực được phân công cụ thể, đảm bảo luôn có cán bộ y tế thường trực để tiếp nhận, xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu, đồng thời sẵn sàng chuyển tuyến đối với những ca bệnh vượt khả năng chuyên môn, đảm bảo thông suốt trong công tác cấp cứu, điều trị. Bác sĩ CKII Lê Xuân Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn cho biết: “Chúng tôi đã lên tất cả các phương án cấp cứu nội viện cũng như sẵn sàng nhân lực, vật tư, xe cấp cứu để cấp cứu ngoại viện và sẵn sàng chuyển tuyến kịp thời".

Việc chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực tại các cơ sở y tế trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, ngành Y tế khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu, bia; sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.

Thuỳ Dung