Đời sống - Xã hội

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - Kế hoạch được triển khai từ ngày 12/1 đến hết ngày 20/3/2026 nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, hạn chế ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm (ATTP) xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/1/2026 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026 trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa các kênh truyền thông nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

Tăng cường công tác kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp xã, tập trung kiểm tra các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm được cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà, làm cản trở hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP trong quá trình kiểm tra; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

Kế hoạch được triển khai từ ngày 12/1/2026 đến hết ngày 20/3/2026, với các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành; hoạt động truyền thông; kiểm tra và xử lý vi phạm.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)

