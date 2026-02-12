Đảm bảo an toàn giao thông sau thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt trên QL45 tại Thanh Hóa

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) vừa có Công văn số 464/BQLDADS-DA4 ngày 10/2/2026 về việc bảo đảm an toàn sau khi thông xe kỹ thuật, phân luồng giao thông trên tuyến chính gói thầu XL-HNV2-02: Xây dựng cầu đường bộ trên Quốc lộ 45 vượt đường sắt tại Km187+950, thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Liên danh nhà thầu Công ty CP Xây lắp 368 - Công ty CP Nhà X4 - Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa, ngày 5/2/2026, đơn vị đã thực hiện thông xe kỹ thuật phần cầu thuộc gói thầu XL-HNV2-02. Công trình nằm trong Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Ngày 9/2/2026, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã tổ chức kiểm tra hiện trường. Kết quả cho thấy các hạng mục chính của công trình cơ bản hoàn thành, bao gồm kết cấu chính của cầu và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến chính và phần cầu như thảm bê tông nhựa, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, tôn hộ lan...

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị đã thống nhất tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến chính công trình. Tuy nhiên, một số hạng mục phụ trợ như đường gom dưới cầu, hệ thống rãnh thoát nước... hiện chưa hoàn thành và sẽ tiếp tục được triển khai thi công sau kỳ nghỉ Tết.

Ban Quản lý dự án Đường sắt yêu cầu việc bảo đảm an toàn giao thông trong phạm vi công trình phải thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế và các biện pháp tổ chức giao thông đã được phê duyệt, như lắp đặt biển công trường, biển hạn chế tốc độ và các hệ thống cảnh báo cần thiết.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong quá trình lưu thông qua khu vực thi công, Ban Quản lý dự án Đường sắt đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Báo và Đài Phát thanh - truyền hình Thanh Hóa, UBND xã Trung Chính tăng cường thông báo, tuyên truyền để người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ (biển báo, cọc tiêu, rào chắn), giảm tốc độ, đi đúng phần đường quy định và giữ khoảng cách an toàn khi qua khu vực công trình.

