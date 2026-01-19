Đại sứ Nga cảnh báo đáp trả các lệnh trừng phạt hàng hải của Anh

Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrey Kelin vừa đưa ra những tuyên bố gay gắt liên quan đến kế hoạch của London trong việc ngăn chặn các tàu vận tải của Nga. Trả lời phỏng vấn báo Izvestia ngày 18/1, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho rằng, các nước phương Tây từ lâu đã dựa vào tiêu chuẩn kép trong nỗ lực "trả đũa Nga", nhưng sự coi thường luật pháp quốc tế của họ hiện đã đạt đến "mức độ chưa từng có". Ông cũng khẳng định kế hoạch của Anh nhằm chặn bắt các tàu Nga thực chất là sự trở lại thời kỳ cướp biển.

Đại sứ Nga tại Anh - ông Andrey Kelin. Ảnh: TASS

Ông Kelin nói: "Những gì các chính trị gia ở London đang bàn tới về bản chất là quay lại thời đại của tên cướp biển Edward Teach (cướp biển khét tiếng của Anh vào đầu thế kỷ 18), còn được gọi là Râu Đen. Họ quên rằng, nước Anh từ lâu đã không còn là “kẻ thống trị biển cả” và những hành động của họ sẽ không thể không bị trừng phạt".

Ông Kelin đồng thời đưa ra lời cảnh báo rằng, Moscow sẽ không để những hành động này diễn ra mà không có sự phản kháng. Trong các cuộc phỏng vấn, ông cảnh báo rằng việc leo thang quân sự trên biển có thể đẩy căng thẳng giữa Nga và Anh tới “vạch đỏ” nguy hiểm, thậm chí là nguy cơ xung đột trực tiếp . Đại sứ Nga tại Anh đồng thời yêu cầu phía Anh cần cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro an ninh trước khi thực thi các biện pháp can thiệp hàng hải.

Tuyên bố cứng rắn của Đại Sứ Nga tại Anh Andrey Kelin được đưa ra khi trước đó truyền thông Anh đưa tin chính phủ Anh đã tìm ra cơ sở pháp lý cho phép quân đội Anh bắt giữ tàu thuyền thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Theo BBC, London muốn sử dụng Đạo luật Trừng phạt và Chống rửa tiền năm 2018 để ngăn chặn, khám xét và bắt giữ những tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hình ảnh tàu chở dầu Marinera chụp tại vịnh Moray Firth. Ảnh: Dailyrecord

Ngày 7/1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã phối hợp với phía Mỹ hỗ trợ việc giám sát và bắt giữ tàu chở dầu Marinera của Nga trên Đại Tây Dương.

Phản ứng trước vụ việc, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hàng hải quốc tế và chấm dứt các hoạt động mà Moscow cáo buộc là bất hợp pháp nhằm vào đội tàu vận tải của nước này trên các vùng biển quốc tế.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass