Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Lương Sơn lần thứ I

Chiều 12/10, Hội Doanh nghiệp xã Lương Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo xã Lương Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng 29 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn xã.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, hội xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức hội đoàn kết, vững mạnh, hoạt động thực chất và hiệu quả; tăng cường liên kết mở rộng thị trường và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Đại hội xác định trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo xã Lương Sơn ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của địa phương thời gian qua. Để hội hoạt động hiệu quả trong giai đoạn mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đề nghị Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng phát triển; xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, nâng cao uy tín doanh nghiệp và tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương Lương Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Lương Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 đồng chí.

Thanh Huê