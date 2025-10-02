Đại hội đại biểu MTTQ xã Kiên Thọ lần thứ nhất

Sáng 2/10, Ủy ban MTTQ xã Kiên Thọ tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 135 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Kiên Thọ được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Phùng Minh, Phúc Thịnh và Kiên Thọ, dân số hơn 22.200 người, trong đó dân tộc Mường chiếm hơn 60%.

Toàn cảnh Đại hội.

Thời gian qua, công tác Mặt trận xã Kiên Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. MTTQ đã đổi mới hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, gắn với tổ chức các hoạt động cộng đồng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động và lan tỏa mạnh mẽ, điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Ngày Chủ nhật sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”, “Tiếng kẻng bình yên”... Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Qua các phong trào, cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững, cải thiện môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể được củng cố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Đạt phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Kiên Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Bà Bùi Thị Sơn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kiên Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga