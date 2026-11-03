Đa dạng sản phẩm, tăng sức hút nguồn vốn huy động

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp, Agribank - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích cho người gửi tiền. Qua đó, ngân hàng vừa tạo lập nguồn vốn ổn định phục vụ hoạt động tín dụng, vừa tiếp tục khẳng định vai trò cung ứng vốn cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chị Vũ Thị Nê, khách hàng Agribank - Chi nhánh Hà Trung trúng giải đặc biệt chương trình tiết kiệm dự thưởng do Agribank Bắc Thanh Hóa tổ chức.

Từng là khách hàng vay vốn của Agribank Thạch Thành để đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, đến nay, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh dần ổn định, ông Nguyễn Văn Lợi ở xã Vân Du không chỉ hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mà còn tích lũy được một khoản tiền để gửi tiết kiệm. Từ sự tư vấn của cán bộ ngân hàng, ông lựa chọn sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi hàng tháng. Với hình thức này, khoản tiền tích lũy của gia đình vừa được bảo đảm an toàn, vừa tạo thêm nguồn thu phục vụ chi tiêu thường xuyên. Ông Lợi cho biết: “Việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng giúp gia đình yên tâm hơn trong quản lý tài chính. Đồng thời, có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn và hình thức nhận lãi phù hợp với nhu cầu. Đây cũng là cách tích lũy được nhiều hộ gia đình lựa chọn khi có nguồn tiền nhàn rỗi từ sản xuất, kinh doanh”.

Không chỉ với những khách hàng có nhu cầu gửi tiền trực tiếp tại quầy, xu hướng sử dụng các dịch vụ ngân hàng số cũng đang mở rộng. Chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Vĩnh Lộc, một khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ E-Mobile Banking của Agribank Vĩnh Lộc - Bắc Thanh Hóa, cho biết: “Tôi thường lựa chọn gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng của ngân hàng bởi thao tác thuận tiện, không mất thời gian đến quầy giao dịch. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn khoản tiền, kỳ hạn gửi; khi phát sinh nhu cầu chi tiêu cũng có thể thực hiện tất toán nhanh chóng. Bên cạnh đó, mức lãi suất tiền gửi trực tuyến hấp dẫn cùng các giải pháp bảo mật giúp tôi yên tâm khi sử dụng dịch vụ”.

Từ nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn, kết hợp giữa phương thức giao dịch truyền thống và ngân hàng số. Trong đó, các sản phẩm như tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm gửi góp định kỳ và không định kỳ, tiết kiệm học đường, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm hưu trí... được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy khác nhau. Đối với người hưởng lương hưu, ngân hàng có các sản phẩm tiền gửi phù hợp với dòng tiền và nhu cầu chi tiêu định kỳ. Với khách hàng trẻ, người thường xuyên sử dụng công nghệ, tiết kiệm trực tuyến mang đến thêm lựa chọn linh hoạt.

Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì mức lãi suất cạnh tranh và đơn giản hóa thủ tục giao dịch, Agribank Bắc Thanh Hóa còn tạo sức hút cho các sản phẩm tiền gửi thông qua những chương trình tiết kiệm dự thưởng. Các chương trình được triển khai trên phạm vi toàn hệ thống Agribank và các chương trình riêng của chi nhánh đã góp phần gia tăng lợi ích, tạo thêm động lực để khách hàng lựa chọn gửi tiền tại ngân hàng. Mới đây, Agribank Bắc Thanh Hóa tổ chức lễ tri ân và trao thưởng cho các khách hàng may mắn tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay”, triển khai từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/9/2026 tại các điểm giao dịch trực thuộc. Chương trình có 192 giải thưởng với tổng trị giá 693 triệu đồng. Trong đó, giải đặc biệt là một xe ô tô VF5 Plus trị giá 529 triệu đồng; 4 giải nhất, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 5 giải nhì, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cùng nhiều giải khuyến khích.

Niềm vui của chị Vũ Thị Nê, khách hàng Agribank - Chi nhánh Hà Trung, khi trở thành chủ nhân giải đặc biệt của chương trình là một trong những dấu ấn đáng nhớ. Chị Nê cho biết: “Gia đình tôi đã có nhiều năm gắn bó với Agribank. Khi tham gia chương trình, với khoản tiền gửi tiết kiệm 140 triệu đồng, tôi được cấp mã số dự thưởng và may mắn trúng chiếc xe ô tô VF5 Plus trị giá 529 triệu đồng. Đây là niềm vui quá lớn đối với gia đình tôi. Không chỉ được hưởng lãi từ khoản tiền gửi, gia đình còn có thêm may mắn ngoài mong đợi”.

Thực tế cho thấy, những chương trình tiết kiệm dự thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn đã góp phần tạo sự quan tâm của khách hàng, đồng thời giúp hoạt động huy động vốn thêm sôi động. Tuy nhiên, yếu tố “giữ chân” khách hàng lâu dài vẫn là sự an toàn, thuận tiện, chất lượng phục vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng. Với định hướng đó, Agribank Bắc Thanh Hóa tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm huy động vốn, mở rộng tiện ích ngân hàng số, cải tiến quy trình giao dịch và tăng cường tư vấn để khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiền phù hợp. Hiện nay, hơn 85% dư nợ của Agribank Bắc Thanh Hóa tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi và nâng cao chất lượng dịch vụ, Agribank Bắc Thanh Hóa sẽ ưu tiên nguồn vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường kết nối với các HTX, doanh nghiệp và hộ sản xuất để kịp thời nắm bắt nhu cầu, đưa vốn tín dụng đến đúng đối tượng. Từ việc khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư đến đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh, ngân hàng tiếp tục duy trì vai trò là một trong những kênh cung ứng vốn quan trọng, đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn.

Bài và ảnh: Khánh Phương