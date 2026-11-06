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Cựu trợ lý HLV Kim Sang Sik ngồi “ghế nóng” CLB Thanh Hóa

Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Theo cập nhật mới nhất từ trang chủ VPF, ông Kim Young Chul, cựu trợ lý trong ban huấn luyện U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng CLB Thanh Hóa từ vòng 7 V.League 1 2026/2027.

Cựu trợ lý HLV Kim Sang Sik ngồi “ghế nóng” CLB Thanh Hóa

Theo cập nhật mới nhất từ trang chủ VPF, ông Kim Young Chul, cựu trợ lý trong ban huấn luyện U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng CLB Thanh Hóa từ vòng 7 V.League 1 2026/2027.

Cựu trợ lý HLV Kim Sang Sik ngồi “ghế nóng” CLB Thanh Hóa

Ông Kim Young Chul (phải) từng là trợ lý cho HLV Kim Sang Sik (trái) ở ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: FourFourTwo

Kim Young Chul sinh ngày 30/6/1976, là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, ông chơi ở vị trí trung vệ, từng khoác áo CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons. Đáng chú ý, Kim Young Chul từng được triệu tập vào đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2006 tại Đức.

Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và có nhiều năm làm việc tại các đội bóng chuyên nghiệp của Hàn Quốc như Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul. Trong đó, ông từng đảm nhiệm vai trò trợ lý, HLV chiến thuật và có thời gian dẫn dắt đội bóng của Đại học Gangseo.

Cựu trợ lý HLV Kim Sang Sik ngồi “ghế nóng” CLB Thanh Hóa

Cựu tuyển thủ Kim Young Chul (áo đỏ) trong pha tranh chấp với Florent Malouda (Pháp) tại trận đấu giữa Hàn Quốc và Pháp ở vòng bảng World Cup 2006, ngày 18/6/2006, trên sân Leipzig (Đức). Ảnh: Raphael Vergnaud/Icon Sport/Getty Images.

Tháng 9/2025, Kim Young Chul được HLV Kim Sang Sik mời tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi đó góp phần bổ sung kinh nghiệm chuyên môn cho ban huấn luyện đội tuyển.

Từ ngày 6/11/2026, ông Kim Young Chul chính thức đảm nhiệm cương vị HLV trưởng CLB Thanh Hóa, thay thế HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp.

Theo nguồn tin của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, ông Kim Young Chul sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 7/11 và trực tiếp chỉ đạo CLB Thanh Hóa trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, gặp CLB Thể Công Viettel vào ngày 8/11, thuộc vòng 7 LPBank V.League 1 mùa giải 2026/2027.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Thanh hóa #U23 Việt Nam #Mai Xuân Hợp #Huấn luyện #Báo và Phát thanh #Hàn quốc #Xứ Thanh #Đội bóng #Seongnam #Vpf #Đội bóng Thanh Hóa

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