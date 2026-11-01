Cựu “thuyền trưởng” CLB Thanh Hóa mất việc; Man City thua thảm ngay tại Etihad

V.League (31/10): SLNA kiên cường giữ mạch bất bại, Nam Định đánh bại Thể Công Viettel để vươn lên đỉnh bảng; HLV Carrick vẫn được giữ ghế dù lập kỷ lục buồn sau 42 năm; Man City thua thảm ngay tại Etihad, Man Utd tiếp tục chìm sâu, Tottenham bứt phá... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (1/11).

V.League (31/10): SLNA kiên cường giữ mạch bất bại, Nam Định đánh bại Thể Công Viettel để vươn lên đỉnh bảng

Tối 31/10, vòng 6 V.League 2026/27 tiếp diễn kịch tính với điểm nhấn từ những tấm thẻ đỏ. Trên sân Vinh, SLNA thi đấu kiên cường để cầm chân CAHN với tỷ số 1-1 nhờ bàn mở tỷ số của Luizao (phút 41) và pha gỡ hòa của Leo Artur (phút 69), qua đó bảo vệ thành công thành tích bất bại dù phải chơi thiếu người ở nửa cuối hiệp hai.

SLNA (áo vàng) cầm chân CAHN trên sân nhà. Ảnh: VPF

Trong khi đó, trên sân Thiên Trường, Thể Công Viettel sớm dẫn trước Nam Định nhờ công của Wesley Nata. Tuy nhiên,chiếc thẻ đỏ của Paulinho ở phút 51 (lần thứ 6 liên tiếp Thể Công Viettel bị đuổi người) đã xoay chuyển cục diện.

Phan Tuấn Tài (phải) giúp Thể Công-Viettel sớm mở điểm, nhưng không thể cùng CLB chủ quản tránh khỏi thất bại. Ảnh: CLB Nam Định.

Tận dụng ưu thế hơn người, Trần Ngọc Sơn và Caio Cesar lần lượt ghi bàn giúp Nam Định thắng ngược 2-1.

Chiến thắng này đưa Thép Xanh Nam Định lên vọt chiếm ngôi đầu bảng V-League với 13 điểm, trong khi Thể Công Viettel chìm sâu trong khủng hoảng ở vị trí thứ 12 (4 điểm) sau 8 trận liên tiếp không thắng.

Cựu “thuyền trưởng” CLB Thanh Hóa mất việc

Tối 31/10,CLB Thể Công Viettel thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Velizar Popov, khiến ông trở thành nhà cầm quân đầu tiên mất việc tại V.League 2026/27.

HLV Velizar Popov và Thể Công Viettel trải qua 8 trận liên tiếp không thắng.

Quyết định được đưa ra ngay sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League, đánh dấu chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường của đội bóng áo lính (chỉ ghi 5 bàn, thủng lưới 17 lần).

Bên cạnh thành tích sa sút ở giải quốc nội, thảm bại 0-5 trước Seoul FC tại AFC Champions League Two cũng đẩy áp lực lên chiến lược gia người Bulgaria tới đỉnh điểm.

HLV Popov gia nhập Viettel từ tháng 4/2025, từng giúp đội bóng giành vị trí Á quân V-League 2025/26 trước khi chia tay trong ngậm ngùi.

Ngoại hạng Anh (31/10): Man City thua thảm ngay tại Etihad, Man Utd tiếp tục chìm sâu, Tottenham bứt phá

Loạt trận vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm 31/10 đã chứng kiến những biến động lớn ở cả nhóm đầu lẫn nhóm cuối bảng xếp hạng.

Man City thua hai trận liên tiếp.

Ngay trên sân nhà Etihad, Man City bất ngờ để thua Brighton với tỷ số 0-1 sau pha lập công duy nhất của Yasin Ayari ở phút 11. Các chân sút đội chủ nhà, đặc biệt là Erling Haaland, đã trải qua một ngày thi đấu vô cùng kém duyên khi vô số cơ hội bị phung phí.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man City để thua Brighton ngay tại Etihad.

Bruno Fernandes và các đồng đội tiếp tục có trận đấu đáng quên. Ảnh: AP

Làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, Manchester United tiếp tục chuỗi phong độ thảm hại khi nhận thất bại 0-2. Morgan Rogers (phút 50) và Cole Palmer (phút 64 trên chấm 11m) là những người ghi bàn cho “The Blues”, trong khi Lisandro Martinez bên phía MU nhận thẻ đỏ ở phút 62.

Trận thua này kéo dài chuỗi không thắng của MU lên 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đẩy họ giậm chân ở vị trí thứ 16 (7 điểm), còn Chelsea vươn lên vị trí thứ 4 (16 điểm).

Tottenham (áo trắng) nối dài đà hồi sinh.

Nhờ lợi thế chơi hơn người từ phút 13 sau tấm thẻ đỏ của Jean-Philippe Mateta bên phía Crystal Palace, Tottenham dưới thời HLV Roberto De Zerbi đã áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Archie Gray và Jan Paul van Hecke.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Spurs, giúp họ leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

HLV Carrick vẫn được giữ ghế dù lập kỷ lục buồn sau 42 năm

Thất bại 0-2 trước Chelsea đẩy Man Utd xuống vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng về hiệu số bàn thắng bại.

HLV Carrick lộ rõ vẻ thất vọng khi MU thua Chelsea.

Đánh dấu chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường (dài nhất kể từ năm 1984), áp lực sa thải bủa vằn HLV Michael Carrick. Dù phung phí cơ hội trong hiệp 1 và sụp đổ ở hiệp 2 sau tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez, Carrick vẫn khẳng định sự tự tin sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd ở trận gặp Roma tại Champions League.

Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hiện chưa đưa ra quyết định sa thải do bất đồng nội bộ trong việc chọn người thay thế: Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell ưu tiên Julian Nagelsmann, trong khi Giám đốc bóng đá Jason Wilcox ủng hộ Eddie Howe.

HS