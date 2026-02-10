Cuba đối mặt khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng, Nga chỉ trích sức ép của Mỹ

Điện Kremlin mới đây cho biết, tình hình nhiên liệu tại Cuba đang ở mức “thực sự khó khăn”, đồng thời chỉ trích các biện pháp gây sức ép kinh tế của Mỹ đối với hòn đảo Caribe này đang tạo ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới ngày 9/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Cuba và đang duy trì liên lạc chặt chẽ với La Habana thông qua các kênh ngoại giao cũng như những kênh khác. Theo ông, các biện pháp hạn chế của Mỹ đang khiến tình hình kinh tế, năng lượng của Cuba thêm trầm trọng, buộc Nga phải thảo luận với phía Cuba về các giải pháp khả thi, hoặc ít nhất là cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan hàng không Cuba đã cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu hàng không. Theo kênh RT, kể từ ngày 9/2, chín sân bay quốc tế của Cuba không thể cung cấp nhiên liệu cho máy bay, khiến nhiều hãng hàng không phải hủy hoặc điều chỉnh lịch bay. Hãng Air Canada đã tạm ngừng các chuyến bay đến Cuba và triển khai phương án đưa khoảng 3.000 hành khách về nước; các hãng khác cũng áp dụng chính sách đổi, hủy vé linh hoạt.

Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng Ảnh: Reuters

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, sau khi Washington cắt nguồn cung dầu từ Venezuela. Động thái này bị cho là làm gia tăng áp lực kinh tế đối với La Habana.

Trước tình hình trên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định Mexico sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Cuba và chỉ trích các đe dọa áp thuế của Mỹ là “rất bất công”. Mexico đã điều các tàu hậu cần chở hàng thiết yếu tới Cuba và đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại nguồn cung dầu.

Cuba, quốc đảo Caribe với khoảng 9,6 triệu dân, đã chịu lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ từ năm 1962 và đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm, trong đó tình trạng thiếu nhiên liệu hiện nay được xem là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Arab News, The Straits Times.