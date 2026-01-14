Công tố viên đặc biệt đề nghị tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị tòa án tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, với cáo buộc ông là người chủ mưu trong vụ “nổi loạn” liên quan đến việc ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: CCTV

Phiên xét xử ngày 13/1 bắt đầu từ sáng với phần xem xét chứng cứ bằng văn bản của các luật sư bào chữa cho ông Yoon Suk Yeol, kéo dài khoảng 11 giờ, trước khi nhóm công tố viên trình bày quan điểm cuối cùng và đề nghị mức án. Phiên này là phần tiếp nối của phiên tòa dự kiến kết thúc vào tuần trước nhưng bị hoãn do phía luật sư của cựu Bộ trưởng Quốc phòng kéo dài thời gian tranh tụng.

Trong phần tranh luận cuối cùng tại Tòa án Trung tâm Seoul, công tố viên cho biết các nhà điều tra đã xác nhận sự tồn tại của một kế hoạch do ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun chỉ đạo từ tháng 10/2023, nhằm duy trì quyền lực của cựu tổng thống.

Một người phụ nữ cầm tấm biển có hình quốc kỳ Hàn Quốc và chân dung cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, khi chờ ông đến để nghe những lời bào chữa cuối cùng trong phiên tòa xét xử tội nổi loạn của ông tại một tòa án ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13 tháng 1 năm 2026. Reuters

Ông Yoon Suk Yeol đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết việc ban bố thiết quân luật nhằm đối phó với “những thế lực có thể hủy hoại đất nước”, đồng thời khẳng định đây là thẩm quyền hợp hiến của tổng thống và là hành động nhằm cảnh báo về sự cản trở của các đảng đối lập đối với hoạt động điều hành chính phủ.

Theo Reuters, Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình trong gần ba thập kỷ, dù các công tố viên vẫn có thể đề nghị mức án cao nhất trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết đối với vụ án của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 2 tới, song mức án mà công tố viên đề nghị không phải lúc nào cũng được tòa chấp thuận.

Cùng ngày, công tố viên đặc biệt cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun vì vai trò then chốt trong vụ nổi loạn liên quan đến việc thi hành thiết quân luật trong thời gian ngắn. Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji Ho với cùng tội danh.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV