Công đoàn xã Yên Định - chỗ dựa tin cậy của người lao động

Với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm trung tâm, thời gian qua, Công đoàn xã Yên Định không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Công đoàn xã Yên Định, Công ty TNHH Giày Weilina Việt Nam thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống công nhân.

Đồng chí Nguyễn Nhân Ái, Chủ tịch Công đoàn xã Yên Định cho biết: “Hiện nay, Công đoàn xã quản lý 15 công đoàn cơ sở (CĐCS), với gần 9.000 đoàn viên. Bám sát cơ sở, Công đoàn xã chỉ đạo các CĐCS thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại nơi làm việc. Chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ như: tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, chế độ ốm đau, thai sản... bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định nội bộ; đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, DN”.

Cụ thể hóa phương châm hoạt động hướng về cơ sở, Công đoàn xã Yên Định chỉ đạo các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay, 100% đơn vị sự nghiệp và 85% DN tổ chức hội nghị NLĐ; 86% DN tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc. Thông qua đối thoại, nhiều kiến nghị của NLĐ liên quan đến điều kiện làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ đãi ngộ... được tiếp thu, giải quyết.

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được quan tâm. 100% CĐCS mới thành lập ký mới thỏa ước lao động tập thể; 100% CĐCS đang hoạt động kịp thời sửa đổi, bổ sung những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Các DN thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm; 100% công nhân, lao động mới sau thời gian thử việc được đào tạo, ký hợp đồng lao động chính thức, bảo đảm mức lương tối thiểu vùng II theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công đoàn xã Yên Định còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đã trao 242 suất quà, với tổng kinh phí hơn 220 triệu đồng. Hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026, Công đoàn xã trao 30 suất quà, trị giá 39 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 4 tổ tư vấn pháp luật tại DN. Từ nguồn Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức Công đoàn Thanh Hóa, Công đoàn xã đã hỗ trợ gần 100 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, gặp rủi ro đột xuất, với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Một điểm nhấn trong hoạt động của Công đoàn xã Yên Định là chủ động ứng dụng công nghệ số, từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, điều hành. Công đoàn xã đã ứng dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử, số hóa hồ sơ, dữ liệu; duy trì 15 nhóm zalo, facebook tại cơ sở và hệ thống truyền thông trực tuyến để kịp thời chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của tổ chức công đoàn các cấp đến đoàn viên, NLĐ. Mô hình “Bình dân học vụ số” được triển khai tại 75% CĐCS; 2 mô hình “Giờ giải lao số” được nhân rộng trong DN, giúp công nhân thuận tiện hơn trong sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR để gửi phản ánh, kiến nghị đến tổ chức công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tiếp tục đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn xã đã vận động thành lập mới 1 CĐCS, kết nạp 637 đoàn viên. Đặc biệt, Công đoàn xã vận động đoàn viên, công nhân lao động; đồng thời tham mưu cho Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy xã Yên Định mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho 81 cán bộ công đoàn, công nhân lao động ưu tú đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI. Đáng chú ý, tổ chức công đoàn đã phát huy vai trò “cầu nối”, phối hợp vận động thành lập 2 chi bộ đảng tại các doanh nghiệp FDI có đông công nhân lao động, gồm: Công ty TNHH Dệt kim Jasan Thanh Hóa, Công ty TNHH Giày Weilina Việt Nam, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

Những kết quả toàn diện, cụ thể mà Công đoàn xã Yên Định đạt được thời gian qua không chỉ khẳng định vai trò đồng hành cùng DN và NLĐ, mà còn tạo động lực to lớn cổ vũ đoàn viên, NLĐ hăng say cống hiến, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê