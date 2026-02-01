Công đoàn xã Vĩnh Lộc trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 1/2, Công đoàn xã Vĩnh Lộc tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 230 suất quà, trong đó 75 suất do tỉnh hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng; 50 suất từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc; 105 suất còn lại được vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 165 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với đoàn viên, công nhân, người lao động - những người đã và đang đóng góp công sức cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Được biết, trong năm 2025, bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên, Công đoàn xã Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều giải pháp chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động. Qua nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, Công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ trên 300 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và nhận thức pháp luật cho người lao động.

Tô Hà