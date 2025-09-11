Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến, với các nội dung chính như sau:

Hiện chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển báo hạn chế người dân đến gần khu vực sạt lở; đồng thời, thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, du khách, người dân địa phương về mức độ nguy hiểm của tình trạng sạt lở, đề nghị người dân, du khách không lại gần điểm sạt lở. Ảnh: Minh Hiền

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 năm 2025 (sóng lớn kết hợp triều cường), ngày 25/8/2025 công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến đoạn từ điểm giáp ranh khu đất của Công ty Hải Tiến Resort đến Khách sạn Queen dài khoảng 300m (công trình được đầu tư, đưa vào sử dụng năm 2017, do UBND huyện Hoằng Hóa cũ làm Chủ đầu tư) đã bị sụt lún chân kẻ, mái kè, đường giao thông bên trong bờ kè và tường bờ kè bị nứt, xô nghiêng về phía biển tại nhiều vị trí. Đến nay, sự cố sạt, sụt nêu trên vẫn đang có diễn biến phát triển thêm gây mất an toàn công trình kè, đường giao thông phía trong kè làm ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch khu vực biển Hải Tiến và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở hạ tầng của tổ chức và người dân trong khu vực.

Các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản

1.Giao UBND xã Hoằng Tiến:

-Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân trong khu vực, ảnh hưởng của sạt lở tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện làm rào chắn, cắm mốc, biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho các hộ dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhât là khi xảy ra mưa, bão, sóng lớn.

-Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở, đảm bảo an toàn công trình.

2.Giao các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn cụ thể UBND xã Hoằng Tiến thực hiện, đảm bảo theo quy định.

3.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

1.Giao UBND xã Hoằng Tiến: (1) Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật; trong đó lưu ý, phải xin ý kiến và được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với hồ sơ phương án xử lý (về quy mô, giải pháp thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư...); (2) Gửi hồ sơ phương án xử lý sạt lở và các đề xuất, kiến nghị về Sở Tài chính để xem xét, tham mưu.

2.Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý của UBND xã Hoằng Tiến, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời UBND xã Hoằng Tiến chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được đề nghị của đơn vị (kèm theo hồ sơ phương án xử lý).

4.Giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý và các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Hoằng Tiến; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Hoằng Tiến.

LP