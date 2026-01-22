Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh

Ngày 22/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh.

Tuyến kè bờ biển dài khoảng 950m thuộc các thôn: Trung Hải, Quang Trung, xã Hoằng Thanh bị sụt lún.

Do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 10 năm 2025, mưa lớn sau bão và các đợt gió mạnh trên biển, kết hợp với sóng lớn, triều cường dâng cao trong thời gian vừa qua đã làm tuyến kè bờ biển (dài khoảng 950m) thuộc các thôn: Trung Hải, Quang Trung, xã Hoằng Thanh bị sụt lún chân kè, mái kè, đường giao thông bên trong bờ kè bị sạt lở tại nhiều vị trí.

Các vị trí sạt lở, hư hỏng nêu trên tiếp tục phát triển nhanh, lấn sâu vào tuyến đường giao thông ven biển (gắn liền với tuyến kè biển) làm tuyến đường và các hạng mục phụ trợ bị hư hỏng nặng; một số vị trí bị sóng biển đánh trực tiếp vào moi cát trong thân kè và cát nền đường ra ngoài làm rỗng nền đường gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Diễn biến sạt lở, hư hỏng hiện có xu hướng tiếp tục phát triển do tác động của các đợt gió mạnh trên biển kèm theo triều cường và sóng lớn, có nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ tuyến tường kè, công trình giao thông, các công trình dịch vụ - thương mại, khu dân cư thuộc các thôn: Trung Hải, Quang Trung, xã Hoằng Thanh với 616 hộ/3.072 nhân khẩu và khách du lịch lưu trú.

Sự cố sạt lở, sụt lún nêu trên cũng đã gây hư hỏng công trình kè, đường giao thông phía trong kè, các công trình phụ trợ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch khu vực biển Hải Tiến và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng của tổ chức, người dân, khách du lịch trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hoằng Thanh triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các tổ chức, cá nhân trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Thực hiện làm rào chắn, cắm mốc, biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho các hộ dân, khách du lịch, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, và các đơn vị liên quan trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, bão, gió mạnh trên biển, sóng lớn; đặc biệt phải có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người, tài sản, cơ sở hạ tầng; nhất là thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở, hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn cụ thể UBND xã Hoằng Thanh thực hiện, đảm bảo theo quy định.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để người dân và các tổ chức, cá nhân biết, chủ động phòng tránh.

Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Hoằng Thanh tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật (đồng thời gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, tham mưu).

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND xã Hoằng Thanh; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Hoằng Thanh.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)