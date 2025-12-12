Hotline: 0822.173.636   |

Đời sống - Xã hội

Công an vào cuộc điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng

Linh Hương
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 11/12, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một nữ sinh lớp 10 của nhà trường bị một số bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Chiều ngày 11/12, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một nữ sinh lớp 10 của nhà trường bị một số bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Nữ sinh N.T.Y.N.bị đánh hội đồng ngay trong lớp (Ảnh cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/12, do mâu thuẫn nhỏ, nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2010), học sinh lớp 10, Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa đã bị nhóm bạn cùng lớp tên T., M. và L. đánh.

Trong clip ghi lại cảnh nữ sinh N. bị đánh, có rất đông bạn học (cả nam và nữ) chứng kiến nhưng không ai can ngăn, một số bạn còn thản nhiên ấy điện thoại ra quay clip.

Theo chị Phạm Thị Th. (phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là mẹ của nạn nhân, N. bị bạn tấn công nhiều lần cả trong lớp học và ở ngoài.

Gia đình đã báo cáo tới chính quyền phường Quảng Phú, đồng thời đưa cháu đi bệnh viện thăm khám. Hiện N. vẫn đang trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa, ông Lương Văn Sinh cho biết: "Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, nhà trường đã cử ban nề nếp mời phụ huynh các cháu tới làm việc để chấn chỉnh, đồng thời yêu cầu người thân của các nữ sinh tới gia đình xin lỗi và có trách nhiệm lo viện phí cho cháu N. Đồng thời, nhà trường sẽ có biện pháp chấn chỉnh học sinh toàn trường tránh xảy ra sự việc tương tự".

Lực lượng công an cũng đã vào cuộc để điều tra, xử lý.

Linh Hương

