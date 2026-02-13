“Cầu nối” đưa pháp luật đến với người dân

Là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều đóng góp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân Thanh Hóa.

Hội Luật gia tỉnh phổ biến pháp luật về đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Nguyệt Ấn.

Tham dự buổi tuyên truyền, PBGDPL do Hội Luật gia tỉnh phối hợp với xã Nguyệt Ấn tổ chức, bà Phạm Thị Chiến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đắm Vân Giang, được tuyên truyền viên pháp luật phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các điểm mới quan trọng của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024. Trong đó, có nhiều quy định mới tác động trực tiếp, sâu rộng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được tuyên truyền viên pháp luật phân tích và làm rõ, như: Bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới; đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất... Bà Chiến cho biết: “Tôi thường xuyên được tham gia các buổi tuyên truyền, PBGDPL do các ngành cấp tỉnh và địa phương tổ chức. Những thông tin, chính sách được truyền đạt tại hội nghị ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và thiết thực, giúp tôi cập nhật thêm kiến thức pháp luật để phổ biến đến Nhân dân trong thôn".

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho biết: "Hội Luật gia tỉnh hiện có 2.001 hội viên, 1 đơn vị trực thuộc và 11 chi hội trực thuộc. Trong thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Hội Luật gia tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; tư vấn, trợ giúp pháp lý... Các tổ chức hội, chi hội luôn xác định thông tin, tuyên truyền, PBGDPL có vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cấp hội và hội viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của hội và đơn vị trực thuộc. Với ưu điểm là tổ chức thành viên có số lượng đông, thuộc các sở, ngành, địa phương nên hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của Hội Luật gia tỉnh diễn ra đa dạng, đồng đều, phạm vi ngày càng được mở rộng, hình thức phong phú, đa dạng. Chẳng hạn như ở Chi hội Tòa án Nhân dân tỉnh, việc tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu thực hiện thông qua công tác xét xử, hòa giải tại tòa. Hằng năm, đơn vị lựa chọn hàng chục vụ việc để thực hiện xét xử lưu động tại nhiều địa phương. Tại các phiên xét xử này, bị cáo và người tham dự phiên tòa được chứng kiến toàn bộ diễn biến quá trình giải quyết, xét xử một vụ việc cụ thể, phân tích hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, từ đó tôn trọng luật pháp, có ứng xử phù hợp...".

Còn đối với Chi hội Sở Tư pháp, hoạt động tuyên truyền PBGDPL được thực hiện bằng nhiều hình thức như: công chứng, chứng thực, tổ chức các hội nghị, điểm truyền thông tại cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cấp phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật... Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được đơn vị và các luật gia thực hiện tại các thôn, bản, khu phố ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhận thức pháp luật của bà con hạn chế. Trong những buổi như vậy, các luật gia cung cấp, phổ biến đến người dân kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình; đất đai; thừa kế tài sản; quy định về trợ giúp pháp lý; giải đáp một số thắc mắc của người dân về những vấn đề pháp lý liên quan đến đời sống hằng ngày...

Năm 2025, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã tổ chức được 78 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Trong đó, Hội Luật gia tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức 10 hội nghị cho gần 2.000 người tham gia tại các phường, xã. Nội dung tập trung vào các chuyên đề pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở. Hội Luật gia các phường, xã và các chi Hội Luật gia trực thuộc tổ chức 68 hội nghị cho 14.600 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh tư vấn pháp luật 59 vụ việc. Hội Luật gia Liên cơ quan tư vấn pháp luật 28 vụ việc. Các Chi hội Luật gia trực thuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 3.020 vụ việc thông qua hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp... Đặc biệt, các luật gia, luật sư đã phối hợp với Trại Tạm giam, Công an tỉnh và các Trại giam Thanh Lâm, Thanh Phong (Bộ Công an) tổ chức 8 cuộc PBGDPL, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý tái hòa nhập cộng đồng cho hơn 1.000 phạm nhân được đề nghị giảm án, tha tù trước thời hạn, đặc xá dịp lễ 30/4/2025 và Quốc khánh 2/9/2025. Qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở đã tuyên truyền, giải thích, vận động công dân chấp hành các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đúng chính sách, pháp luật, thấu tình, đạt lý, chấm dứt khiếu kiện, ổn định tình hình cơ sở và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền, PBGDPL không chỉ có ý nghĩa đối với người dân, đối tượng tiếp nhận, mà còn kịp thời cung cấp cho các cấp hội, hội viên những kiến thức pháp luật mới. Qua đó, hình thành niềm tin, trách nhiệm và cách ứng xử phù hợp với yêu cầu của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Bởi vậy, các cấp hội luật gia luôn đổi mới hình thức tuyên truyền sao cho gần gũi, dễ hiểu giúp người dân dễ dàng tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong đời sống xã hội.

Bài và ảnh: Tiến Đông