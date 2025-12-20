Cơ quan tình báo Đức được trao thêm quyền thực hiện các hoạt động tấn công ở nước ngoài

Theo báo Sueddeutsche Zeitung (Đức) ngày 19/12, Văn phòng Thủ tướng ở Berlin đã đề xuất trao cho cơ quan tình báo nước ngoài của Đức, hiện chủ yếu tập trung vào giám sát, quyền thực hiện các hoạt động phá hoại và các hoạt động tấn công khác ở nước ngoài.

Biểu tượng của Cơ quan Tình báo Liên bang Đức. Ảnh: Daily Sabah.

Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) được thành lập năm 1956 và giống như quân đội (Bundeswehr), ban đầu có quyền hạn rất hạn chế. Cho đến nay, BND chỉ được phép thu thập và phân tích thông tin.

Tuy nhiên, theo một dự thảo luật mới mà các phương tiện truyền thông Đức tiếp cận được, cơ quan này sẽ được phép hành động quyết liệt hơn, bao gồm tiến hành các cuộc tấn công mạng, phá hoại và các chiến dịch tấn công khác.

Nếu được thông qua, luật này cũng sẽ mở rộng quyền giám sát trong nước của BND, cho phép các đặc vụ xâm nhập vào nhà của nghi phạm để bí mật cài đặt phần mềm gián điệp vào máy tính và các thiết bị khác. Luật mới cũng sẽ mở rộng hơn nữa việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và thu thập dữ liệu về vị trí phương tiện và lộ trình di chuyển.

Theo các quy định được đề xuất, các sĩ quan tình báo được cho là chỉ được phép sử dụng các quyền hạn mới nếu Hội đồng An ninh Quốc gia mới thành lập của Đức xác định rằng tồn tại một “mối đe dọa có hệ thống”. Sau đó, một ủy ban quốc hội giám sát các cơ quan tình báo sẽ phải thông qua biện pháp này với đa số hai phần ba.

Tờ Sueddeutsche Zeitung dẫn lời một người phát ngôn chính phủ cho biết, các quan chức đang “tích cực làm việc cùng nhau trong một cuộc tham vấn sơ bộ” để thúc đẩy đề xuất này.

Cơ quan tình báo đã được trao quyền rộng hơn vào đầu năm nay để giám sát đảng đối lập Sự lựa chọn cho nước Đức (AfD) sau khi Berlin chính thức xếp AfD vào loại “cực đoan” sau khi đảng này giành được hơn 20% số phiếu trong cuộc bầu cử liên bang.

Thúy Hà

Nguồn: RT