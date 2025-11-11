Có 16 dự án giao thông dự kiến khởi công, khánh thành trong dịp 19/12

Tại Hội nghị giao ban tháng 10/2025 của Bộ Xây dựng chiều nay (ngày 11/11), ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cho biết trong dịp 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đăng ký.

Đến nay, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng đã nhận được văn bản đăng ký của 30 cơ quan, đơn vị (6/17 bộ ngành, 13/34 địa phương, 11 Tập đoàn, công ty) với tổng số 60 dự án (36 dự án khởi công, 24 dự án khánh thành) dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành, trong đó Bộ Xây dựng dự kiến 16 dự án khởi công, khánh thành dịp 19/12/2025 (4 dự án khởi công, 12 dự án khánh thành).

Cụ thể, 12 dự án dự kiến khánh thành gồm cao tốc Bắc-Nam phía Đông các đoạn: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau.

Ngoài ra, Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1; cải tạo luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000DWT, dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép.

Bốn dự án dự kiến khởi công gồm: mở rộng đoạn Cam Lộ-La Sơn, hoàn thiện hầm Thần Vũ, mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, trong năm 2025 dự kiến khởi công 17 dự án, đến nay đã khởi công 10 dự án gồm: cầu đường sắt Cẩm Lý tuyến đường sắt Kép-Hạ Long, nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang), mở rộng đường bộ cao tốc đoạn Cao Bồ-Mai Sơn, tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn, Quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh-Nam Đàn, dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn-Hòa Liên, dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 2), dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1, dự án đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú.

Bảy dự án chưa khởi công, bao gồm: 3 dự án đang hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt dự án là mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, hoàn thiện hầm Núi Vung, hoàn thiện hầm Cù Mông; 4 dự án đã phê duyệt dự án gồm xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn, hoàn thiện hầm Thần Vũ, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng./.

Theo TTXVN