Chuyển đổi số tạo đột phá phát triển nông nghiệp bền vững

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đưa ra nhiều chính sách để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp nước nhà. Từ tư duy đến định hướng chiến lược đều được chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp bền vững. Đại hội cũng nhấn mạnh, một trong các khâu đột phá để thực hiện chính là “khoa học, công nghệ và chuyển đổi số” để tạo bước ngoặt cho nông nghiệp hiện đại. Từ định hướng đó, hàng loạt chủ trương, chính sách khuyến khích được ban hành trên thực tiễn, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp (DN), HTX, người dân cùng các địa phương đổi mới sản xuất theo hướng quy mô lớn, nâng cao giá trị.

Trang trại ương trồng hoa lan theo hướng công nghệ cao ở phường Đông Tiến.

Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, sau gần chục năm chèo lái để phát triển sản xuất và không ngừng mở rộng thị trường, “CEO mắm” Lê Ngọc Anh ở xã Hoằng Thanh đã xây dựng cho mình một DN năng động. Những mớ moi, con cá vùng biển quê nhà, rồi hạt muối trắng ngần, hũ mắm mặn mòi cha ông quen thuộc nhưng trong quá trình sản xuất, được kết hợp phương pháp truyền thống cộng với “chìa khóa” khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đã cho ra đời những sản phẩm vươn tầm quốc gia. Tại thôn Hồng Kỳ, một khu sản xuất với hàng chục thùng gỗ bời lời cỡ lớn cùng nhà thùng điều chỉnh nhiệt độ và hệ thống máy móc chiết rót, vô trùng, đóng chai hiện đại được đầu tư. Vượt ra khỏi một cơ sở làm mắm đơn thuần vùng biển, Công ty TNHH và Thương mại dịch vụ Lê Gia của doanh nhân trẻ sinh năm 1985 còn phát triển được dịch vụ trải nghiệm, đón khách du lịch hiệu quả.

Chia sẻ về thành công trong chuyển đổi số, “doanh nông” Lê Ngọc Anh khiêm nhường: “Lê Gia vẫn là DN nhỏ, nguồn lực còn hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định, chuyển đổi số là công cụ để giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp tiết giảm chi phí và quản trị tốt hơn. Từ đó, DN áp dụng các công cụ số để quản lý quá trình sản xuất đến truy xuất nguồn gốc, cải tiến chất lượng với nguồn lực tối ưu hơn. Các hệ thống phần mềm tích hợp từ: sản xuất - kế toán - quản lý chất lượng - số lô sản xuất - mã QR trên bao bì... đã giúp DN quản lý chất lượng, quản trị được luồng việc và chăm sóc khách hàng”. Trong phát triển thị trường cũng như tìm kiếm khách hàng, ngoài các kênh phân phối truyền thống như siêu thị, đại lý, DN đã cố gắng tận dụng các sàn thương mại điện tử, các nền tảng kinh doanh xúc tiến thương mại trực tuyến và xuyên biên giới. Hiện tại, các gian hàng của Lê Gia được giao dịch trên các sàn shopee, tiktok, lazada, đều đứng top đầu về giao dịch. DN còn tích cực tận dụng các cơ hội xúc tiến thương mại trực tuyến và tận dụng nền tảng số.

DN này cũng phát triển truyền thông đa kênh và ứng dụng chuyển đổi số để chú trọng minh bạch cung cấp thông tin và kể chuyện thông qua các nền tảng social. Khi khách hàng cần tìm kiếm thông tin hữu ích, chuyên sâu, DN cố gắng để có thể khách hàng thuận lợi nhất. Khách hàng tham quan trải nghiệm nhà máy cũng có nhiều mã QR để khách có thể tìm thêm thông tin. “Chúng tôi đã cố gắng để kể câu chuyện, cung cấp thông tin hữu ích đến khách hàng đúng với giá trị cốt lõi mà thương hiệu xây dựng qua chuyển đổi số. Và thông qua đó, tối ưu được nguồn lực hơn so với các kênh truyền thống khác. Đó là một lợi thế của thời đại số”, anh Lê Ngọc Anh cho biết thêm. Những nỗ lực trong chuyển đổi số của DN đã giúp cơ sở có 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia, xuất khẩu tới nhiều thị trường khó tính bậc nhất thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Đài Loan, Nam Phi...

Lê Gia chỉ là một trong hàng chục điển hình của quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp Thanh Hóa những năm qua. Thông tin từ UBND tỉnh, hiện Thanh Hóa có khoảng 600 DN, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP đang duy trì quảng bá giới thiệu và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như: voso.vn,

posmart.vn, lazada, shopee, tiki... với hàng nghìn sản phẩm các loại. Thông qua việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh và giúp các DN, HTX tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 - 20%/năm.

Từ định hướng và chính sách chung cho cả nước, Thanh Hóa cũng có hàng loạt cơ chế khuyến khích chuyển đổi số trong sản xuất và quảng bá, phát triển thị trường cho sản phẩm nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 DN xuất khẩu nông sản, trong đó có 6 DN chuyên xuất khẩu hàng thủy sản, 2 DN xuất khẩu tinh bột sắn, 4 DN xuất khẩu rau quả, 4 DN xuất khẩu quại cói, hộp cói, khay cói, 2 DN xuất khẩu thịt súc sản, 18 DN xuất khẩu lâm sản. Một số sản phẩm thông qua hoạt động thương mại điện tử đã tiếp cận được thị trường khó tính như: sản phẩm dứa, ngô ngọt, dưa bao tử đóng hộp Trường Tùng và dứa khoanh, dưa bao tử đóng hộp của Công ty TNHH Tư Thành đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Nga, Hàn Quốc, Australia. Các sản phẩm chế biến từ rau má của Công ty CP Phong Cách Mới xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc; các sản phẩm vải thiều của Công ty Hồ Gươm - Sông Âm xuất khẩu sang thị trường Anh, Nhật Bản...

Nhiều năm gần đây, các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ và chủ động phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số trong sản xuất ở nhiều công đoạn. Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có 661 sản phẩm OCOP, đa phần các chủ thể sản xuất đều có trang web riêng, các thông tin về cơ sở sản xuất, thương hiệu, chất lượng sản phẩm... được minh bạch trên nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo thuận lợi cho việc nhận diện, lựa chọn của người tiêu dùng.

Nông nghiệp xứ Thanh đang trên lộ trình hiện đại hóa mạnh mẽ, chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Những cánh đồng mẫu lớn, hệ thống nhà màng, nhà lưới trong trồng trọt, nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản hiện đại lần lượt ra đời... đã đưa giá trị ngành nông nghiệp liên tục tăng qua các năm. Tỉnh cũng ngày càng có thêm nhiều nông sản xuất khẩu nhờ nâng cao chất lượng, tuân thủ quy trình sản xuất sạch và chuyển đổi số trong các khâu từ sản xuất đến quảng bá sản phẩm. Thống kê mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đạt khoảng 417,5 triệu USD, tăng 10,7% năm 2024. Trong đó, các mặt hàng nông sản đạt 87,4 triệu USD, thịt súc sản đạt 7,18 triệu USD, sản phẩm thủy sản đạt 101,7 triệu USD, hàng lâm sản đạt 221,2 triệu USD.

Tại Thanh Hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục là “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực đột phá để phát triển nhanh và bền vững. Nhiều đơn vị trong tỉnh như Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức... đang trở thành nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

