Chương trình “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” sẽ phát sóng vào Mồng Một Tết

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật-chính luận đặc biệt “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ.”

Chương trình sẽ được ghi hình vào 19 giờ 30 phút ngày 7/2, phát sóng vào 9 giờ ngày 17/2 (tức Mồng Một Tết Bính Ngọ 2026), trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số với thời lượng 150 phút.

Đây là thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí giới thiệu về chương trình do Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức ngày 29/1, tại Hà Nội.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội cho biết, chương trình là bản giao hưởng mùa Xuân, kể về hành trình cùng những thành tựu của đất nước và Quân đội trong năm 2025; là món quà tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam gửi tới đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Chương trình được tổ chức với quy mô đặc biệt lớn, kết nối điểm cầu trung tâm Hà Nội với các điểm cầu trải dài khắp ba miền đất nước và vươn ra quốc tế, gồm Lũng Cú (Tuyên Quang) - địa đầu Tổ quốc, đảo Song Tử Tây (Trường Sa) - nơi đầu sóng ngọn gió, Quân đoàn 34 (Tây Nguyên) - đại ngàn chiến lược, Hòn Khoai (Cà Mau) - điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc và khu vực Nam Sudan - nơi cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về cấu trúc nội dung, chương trình được xây dựng thành 7 phần, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện rõ nét hào khí dân tộc, tiềm lực quốc gia, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập, trách nhiệm vì hòa bình nhân loại, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Được dàn dựng với việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ trình diễn và truyền hình hiện đại, chương trình có sự kết hợp chặt chẽ giữa biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, phóng sự lịch sử, dẫn chuyện chính luận và sự tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu và khán giả. Cách kết hợp này được kỳ vọng mang tới cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc và phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Chương trình dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả, trong đó riêng điểm cầu Hà Nội ở Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình sẽ có khoảng 6.500 người tham dự, thể hiện sức lan tỏa rộng lớn và ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc.

Đáng chú ý, chương trình có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, trong đó có nhiều nghệ sỹ uy tín, tên tuổi.

Sự hội tụ này góp phần tạo nên chất lượng nghệ thuật cao, vừa trang trọng, hùng tráng, vừa giàu cảm xúc, bảo đảm sự hài hòa giữa tính chính luận và tính nghệ thuật trong từng tiết mục.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn và ghi hình, chương trình còn tổ chức 4 không gian văn hóa dân tộc: “Đường xuân gốm hoa,” “Trà xuân đất Việt,” “Triển lãm gốm sứ kể chuyện lịch sử” và “Sắc gốm sắc xuân”; qua đó, giúp công chúng - đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt một cách sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc.

Cùng với việc ghi hình tại 4 điểm cầu, chương trình sẽ thực hiện kết nối trực tiếp (không sản xuất trước) tại hai điểm cầu xa xôi là khu vực Bentiu ở Nam Sudan và đảo Song Tử Tây ở đặc khu Trường Sa.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tú, để thực hiện kết nối trực tiếp ở hai điểm cầu này, Ban tổ chức chương trình đã nỗ lực rất lớn để được Liên hợp quốc cấp visa cho ê-kíp của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tới Nam Sudan; đồng thời sử dụng hai con tàu để vận chuyển người và thiết bị ra đảo Song Tử Tây trong điều kiện sóng gió cuối năm.

Đáng chú ý, dự kiến tại điểm cầu Trường Sa và Nam Sudan, sẽ có lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc Tết. Đồng thời, một trong những điểm đặc biệt của chương trình là sẽ có khoảng 600 kiều bào tham dự. "Chúng tôi mong muốn được kể câu chuyện về dân tộc, về thành tựu của đất nước và bản sắc cho kiều bào - những người xa quê hương, để từ đó hun đúc lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc,” Thiếu tướng Phạm Văn Tú chia sẻ.

“Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” đánh dấu lần đầu tiên sáu chương trình truyền hình lớn, đã trở thành dấu ấn mỗi dịp Tết đến Xuân về của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, gồm “Đường xuân đất Việt,” “Sắc Xuân Biên giới,” “Xuân Trường Sa,” “Sắc màu Tết Việt,” “12 Con giáp” và “Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”, được hội tụ trong một chương trình thống nhất. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể có tính bao quát cao, hiện đại, giàu cảm hứng và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, chính trị và nhân văn./.

Theo TTXVN