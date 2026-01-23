Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ tư trong nhiệm kỳ

Ngày 22/1, Nghị viện châu Âu đã bác bỏ kiến ​​nghị bất tín nhiệm đối với Ủy ban và Chủ tịch Ursula von der Leyen liên quan đến việc ký kết Hiệp định Đối tác (EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hồi đầu tuần này. Ảnh: AP

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 390 nghị sĩ phản đối kiến nghị, 165 nghị sĩ ủng hộ và 10 người bỏ phiếu trắng. Theo quy định của Liên minh châu Âu, một kiến nghị bất tín nhiệm chỉ được thông qua nếu đạt ít nhất hai phần ba số phiếu bầu hợp lệ và đại diện cho đa số tổng số nghị sĩ đang tại nhiệm.

Đây là lần thứ tư trong nhiệm kỳ thứ hai bà Von der Leyen vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Nghị viện châu Âu, tiếp tục duy trì sự ủng hộ dành cho bà.

Kiến nghị bất tín nhiệm do nhóm cực hữu mang tên “Patriots for Europe” đề xuất tập trung vào việc ký kết thỏa thuận Mercosur, cho rằng Ủy ban châu Âu đã “không lắng nghe nông dân và người dân” và “vượt quá thẩm quyền” khi ký hiệp định với các quốc gia Mỹ Latinh.

Nông dân biểu tình phản đối thỏa thuận thương mại EU-Mercosur bên ngoài Nghị viện châu Âu ở Strasbourg. Ảnh: AP.

Trong tuần này, các hiệp hội nông dân biểu tình bên ngoài trụ sở Nghị viện châu Âu tại Strasbourg đã kêu gọi bà von der Leyen từ chức, giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu phản đối nhiệm kỳ Chủ tịch của bà. Động thái trên diễn ra sau khi EU và MERCOSUR ngày 17/1 đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác (EU - MERCOSUR Partnership Agreement - EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (Interim Trade Agreement - iTA), sau hơn 20 năm đàm phán. Ngày 21/1, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu yêu cầu chuyển thỏa thuận này lên Tòa án Công lý EU để xem xét, được xem là một bước lùi đáng kể đối với Ủy ban châu Âu.

Ngày 22/1, phát biểu trước các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở khu nghỉ dưỡng Davos thuộc dãy Alps của Thụy Sĩ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng ông rất tiếc về quyết định của Nghị viện châu Âu. Ông nói: “Thỏa thuận Mercosur là công bằng và cân bằng. Không có lựa chọn nào khác nếu chúng ta muốn có tốc độ tăng trưởng cao hơn ở châu Âu”.

Thanh Vân

Nguồn Euronews