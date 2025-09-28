Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn yêu cầu tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện khẩn số 25/CĐ-UBND, ngày 28/9/2025 về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Tàu thuyền, bè mảng được kêu gọi về nơi neo đậu an toàn. (Ảnh: Hoàng Đông)

Công điện gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường; Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh; Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa; Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa; các công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Cổ phần cấp nước Thanh Hóa và chủ đầu tư các công trình thủy điện.

Theo nội dung Công điện, bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay từ chiều tối 27/9, vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có gió cấp 6, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 14-16, sóng biển cao 5-7m, đe dọa an toàn đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, đảo, ven biển.

Dự báo bão đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển. Bão có thể gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (kể cả trên lãnh thổ Lào), nhất là tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; để chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 26/9/2025 và số 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025, của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Công điện số 15/CĐ-PTDS ngày 26/9/2025, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân về diễn biến của bão, mưa lũ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

2. Thông báo rộng rãi, yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ đất liền, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.

3. Tiếp tục tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

4. Tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão để bảo đảm an toàn; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú.

5. Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.

6. Triển khai ngay công tác chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão lũ.

7. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

Các lực lượng hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: Hoàng Đông)

Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

4. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

5. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

6. Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM