Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh ban hành công văn số 175/PTDS ngày 8/11/2025 về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão FUNG-WONG)

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-lip-pin, có tên quốc tế là FUNG-WONG. Hồi 13 giờ ngày 08/11/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134- 149km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. Dự báo bão có khả năng mạnh thêm và di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày tới.

Thực hiện Công văn số 28/BCĐ-BNNMT ngày 08/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông; để chủ động ứng phó với bão, Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, UBND các xã, phường có tàu, thuyền hoạt động trên biển và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1.Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2.Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

3.Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

4.Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

6.Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

7.Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

