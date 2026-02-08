Chủ động các điều kiện, tổ chức khởi công xây dựng các trường PT nội trú liên cấp tại xã biên giới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1092/VPCP-KGVX ngày 3/2/2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND các xã biên giới có trường dự kiến khởi công trong năm 2026 nghiên cứu kỹ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định để sẵn sàng tổ chức lễ khởi công các công trình khi có yêu cầu cụ thể của các cơ quan Trung ương, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lang Chánh, Quan Sơn, Thường Xuân được yêu cầu tập trung đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình trường học tại khu vực biên giới đã khởi công trong năm 2025, bảo đảm chất lượng và tiến độ, kịp thời phục vụ năm học mới 2026-2027.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn 16 xã biên giới đất liền của tỉnh có 41 cơ sở giáo dục phổ thông với hơn 14.500 học sinh. Mặc dù đã được quan tâm đầu tư trong những năm qua, song do đặc thù địa hình miền núi, quỹ đất hạn chế, nhiều trường học vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phòng học bộ môn, khu nội trú, bán trú, khu sinh hoạt, nhà công vụ cho giáo viên và các công trình phụ trợ cần thiết.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, căn cứ các tiêu chí, nguyên tắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng danh mục đầu tư các trường phổ thông nội trú liên cấp theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Trong đó, năm 2026 dự kiến khởi công xây dựng 17 công trình, với tổng mức đầu tư khoảng 823 tỷ đồng (xem chi tiết tại đây), tập trung vào cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa.

Các dự án đầu tư được xác định ưu tiên cho những khu vực có điều kiện khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, các điểm trường phân tán, khoảng cách đi lại xa; đồng thời chú trọng đầu tư các hạng mục thiết yếu như phòng học, nhà nội trú, nhà ăn, bếp ăn, khu thể thao, nhà công vụ cho giáo viên, bảo đảm điều kiện dạy và học lâu dài, ổn định.

Tin liên quan: Thanh Hóa sẽ đầu tư hơn 700 tỷ đồng xây dựng 6 trường nội trú liên cấp vùng biên Thanh Hóa dự kiến sẽ xây 6 trường nội trú liên cấp tại các xã vùng biên trong năm 2025 với tổng kinh phí 739 tỷ đồng.

LP (Nguồn UBND tỉnh)