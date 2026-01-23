Chủ động các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, bà con nông dân trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng.

Người dân xã Hoằng Thanh che phủ phòng chống rét cho mạ.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-23/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16°C.

Người dân chủ động bón vôi và thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây màu.

Đến ngày 23/2, toàn tỉnh đã gieo mạ đạt 1.850 tấn; trong đó, lúa thuần 795 tấn, lúa lai 1.055 tấn. Diện tích lúa đã cấy là 4.351ha, tập trung nhiều tại một số địa phương: Trường Lâm, Quảng Ngọc, An Nông... Ghi nhận trên các xứ đồng, mặc dù mưa rét, nhưng nhiều nông dân ở các xã, phường tích cực ra đồng để thực hiện các biện pháp chống rét cho diện tích lúa đã cấy và mạ vụ xuân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân không cấy lúa trong những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C.

Theo ông Trịnh Văn Chất, Trưởng Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường): “Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh, đơn vị đang tích cực phối hợp với các xã, phường tuyệt đối không để cho người dân gieo mạ, cấy lúa trong những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C. Đối với diện tích trà mạ đã gieo chưa cấy phải giữ nước thường xuyên trên mặt luống từ 2-3cm để dưỡng mạ và giữ ấm cho mạ; thực hiện che phủ nilon toàn bộ diện tích mạ đã gieo khi nhiệt độ xuống dưới 13°C, chăm sóc và bảo vệ mạ theo đúng quy trình kỹ thuật. Đối với diện tích trà lúa đã cấy phải giữ nước thường xuyên trên mặt ruộng từ 3-4cm để dưỡng lúa và giữ ấm cho lúa; đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc, bón phân, làm cỏ và bảo vệ lúa theo đúng quy trình kỹ thuật. Hiện đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh, các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại để thông tin kịp thời đến người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại đối với cây trồng”.

Hải Đăng