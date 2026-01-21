Tăng cường biện pháp bảo vệ cây trồng trước rét đậm, rét hại

Trước dự báo từ ngày 21–23/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngày 21/1/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn số 1059/SNNMT-TT&BVTV đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng, hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động ứng phó. Đối với diện tích mạ đã gieo chưa cấy, cần giữ nước trên mặt luống 2–3cm, che phủ nilon khi nhiệt độ xuống dưới 13°C, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và không bón thúc đạm khi nhiệt độ dưới 15°C

Với diện tích lúa đã cấy, duy trì mực nước 3–4cm để giữ ấm, chăm sóc, làm cỏ, bón phân theo quy trình; tạm dừng gieo cấy khi nhiệt độ xuống dưới 15°C.

Đối với cây màu như ngô, lạc, đậu... cần tranh thủ độ ẩm đất để gieo trồng đúng thời vụ, sử dụng giống theo cơ cấu khuyến cáo và không gieo trồng trong những ngày nhiệt độ dưới 15°C.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương cử cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến và báo cáo tình hình về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

