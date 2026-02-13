Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo dịp Tết

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu giao thương, qua lại hai bên biên giới tăng cao, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm diễn ra phức tạp. Trong bối cảnh đó, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Chi cục Hải quan khu vực X) đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện toàn diện các biện pháp với quyết tâm không để hàng lậu, hàng cấm lọt qua cửa khẩu.

Vào dịp cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo) diễn ra khá sôi động. Đây là tín hiệu tích cực, song tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, nhất là ma túy qua cửa khẩu. Thực tế, tại khu vực này, các lực lượng chức năng đã phối hợp triệt phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy.

Chủ động đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tổ chức lực lượng, huy động máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhậu khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh. Trong ảnh: Hành khách nhận lại hàng lý sau khi được kiểm tra khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Công chức Hải quan điều khiển máy soi chiếu, ngăn chặn nguy cơ hàng cấm được ngụy trang, cất giấu trong hành lý của hành khách xuất nhập cảnh.

Công tác kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh được thực hiện nghiêm túc với sự hỗ trợ của thiết bị soi chiếu hiện đại. Biện pháp này nhằm ngăn chặn hàng cấm, nhất là ma túy được dấu trong linh kiện máy móc.

Chó nghiệp vụ được sử dụng để kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh.

Công chức Hải quan và Bộ đội Biên phòng phối hợp khiểm tra bên trong phương tiện xuất nhập cảnh.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo) kiểm tra hộ chiếu hành khách xuất nhập cảnh.

Cùng với thực hiện nghiêm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã chủ động giải quyết kịp thời thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông qua đó vừa góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, công bằng, vừa đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ người tiêu dùng.

Đỗ Đức