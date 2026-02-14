Chợ chậm đưa vào sử dụng, Thiệu Trung phát sinh điểm bán hàng mất an toàn giao thông

Do chợ Chè mới chậm được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, trên địa bàn xã Thiệu Trung (Thanh Hóa) xuất hiện các điểm buôn bán tự phát ven đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân xã Thiệu Trung buôn bán 2 bên đường ở khu vực chợ Chè mới.

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới dọc sông Nhà Lê do UBND huyện Thiệu Hóa (cũ) ban hành vào tháng 1/2025, hạng mục chợ Chè được bổ sung vào dự án với thời gian thực hiện kéo dài đến hết năm 2025. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quá trình chuyển giao thủ tục chủ đầu tư từ UBND thị trấn Thiệu Hóa sang UBND xã Thiệu Trung mất nhiều thời gian, khiến tiến độ triển khai dự án bị gián đoạn. Một số hạng mục chậm hoàn thành, trong đó có chợ Chè – công trình được người dân địa phương đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, công trình chợ Chè mới đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính. Tuy nhiên, do chưa được nghiệm thu theo quy định, nhất là các hạng mục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, nên chợ vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, tiểu thương chưa được bố trí vào hoạt động buôn bán, giao thương.

Hạng mục chợ Chè đến nay đã cơ bản hoàn thành, đang chờ nghiệm thu bàn giao.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung cho biết, dự án hiện chưa hoàn thiện và chưa được nghiệm thu về công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như một số hạng mục khác nên chưa thể đưa người dân vào sinh hoạt chợ . UBND xã đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính, Sở Công Thương hướng dẫn quy trình đưa chợ vào sử dụng, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, chợ Chè cũ đã được tháo dỡ để phục vụ Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới dọc sông Nhà Lê, thuộc Tiểu khu Ba Chè – Tiểu khu 13. Việc chưa có chợ mới thay thế khiến khu vực này rơi vào tình trạng “trống chợ”, trong khi nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân vẫn rất lớn.

Do không có điểm giao thương tập trung, vào mỗi buổi chiều, nhiều tiểu thương đã bày bán hàng hóa tự phát dọc hai bên đường khu vực gần chợ cũ, chủ yếu là thực phẩm tươi sống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Hoạt động mua bán diễn ra khá nhộn nhịp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đáng chú ý, khu vực buôn bán tự phát nằm gần nút giao có đèn tín hiệu giao thông, nên vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân buôn bán dọc đường gây mất an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục để đưa chợ mới vào hoạt động, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các bộ phận chuyên môn yêu cầu các hộ kinh doanh tạm thời quay về khu vực chợ cũ, nơi hiện vẫn còn một số vị trí có thể bố trí cho tiểu thương buôn bán, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, UBND xã tiếp tục đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm đưa chợ Chè vào sử dụng.

Việc chợ Chè chậm đi vào hoạt động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của tiểu thương mà còn tác động đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác nghiệm thu để chợ Chè sớm được đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu giao thương, mua bán của Nhân dân địa phương.

Hương Quỳnh