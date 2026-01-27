Chính sách nhập cư gây tranh cãi của ông Trump trở thành thách thức lớn đối với chính quyền

Theo khảo sát mới nhất do Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump xử lý vấn đề nhập cư đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, trong bối cảnh làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng đối với chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Newsweek

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ 39% số người được hỏi tán thành chính sách nhập cư của ông Trump, trong khi 53% bày tỏ sự phản đối. Tỷ lệ ủng hộ này giảm 2 điểm phần trăm so với đầu tháng này và sụt giảm đáng kể so với tháng 2, thời điểm ngay sau lễ nhậm chức hồi tháng 1, khi 50% người dân ủng hộ và 41% phản đối. Khi đó, nhập cư từng được xem là một trong những lĩnh vực giúp ông Trump cải thiện mức độ tín nhiệm.

Không chỉ riêng vấn đề nhập cư, mức độ ủng hộ chung đối với Tổng thống Trump cũng giảm xuống còn 38%, ngang bằng mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của ông, giảm so với mức 41% trong cuộc khảo sát Reuters/Ipsos trước đó.

Liên quan đến việc thực thi chính sách nhập cư, khoảng 58% người tham gia khảo sát cho rằng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã “đi quá xa” trong chiến dịch trấn áp, trong khi 12% cho rằng các biện pháp hiện nay chưa đủ mạnh và 26% đánh giá mức độ thực thi là phù hợp.

Các đặc vụ liên bang đứng sau dải băng cảnh sát khi người dân tập trung gần hiện trường, nơi một người đàn ông được xác định là Alex Pretti bị các đặc vụ liên bang bắn chết trong lúc cố gắng bắt giữ anh ta, tại Minneapolis, Minnesota, Mỹ, ngày 24 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters

Kết quả thăm dò được công bố trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ liên quan đến việc triển khai các đặc vụ nhập cư. Cuộc khảo sát thu thập ý kiến người dân cả trước và sau vụ việc xảy ra tại Minneapolis, khi các đặc vụ liên bang bắn chết một người đàn ông trong lúc tìm cách bắt giữ, làm bùng phát các cuộc biểu tình phản đối ICE và chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền.

Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến trên toàn quốc với sự tham gia của 1.139 người trưởng thành tại Mỹ và có sai số khoảng 3 điểm phần trăm. Kết quả cho thấy chính sách nhập cư từng là điểm mạnh chính trị của ông Trump đang ngày càng gây tranh cãi và trở thành một thách thức lớn đối với chính quyền trong bối cảnh dư luận Mỹ phân hóa sâu sắc.

Minh Phương

Nguồn: Independent, Reuters, The Straitstimes