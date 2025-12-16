Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Chính quyền Tổng thống Trump công bố sáng kiến chiêu mộ nhân tài công nghệ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 15/12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố United States Tech Force (USTF) - một sáng kiến quy mô toàn liên bang nhằm chiêu mộ nhân tài công nghệ hàng đầu để hiện đại hóa bộ máy chính quyền và bảo vệ vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Chính quyền Tổng thống Trump công bố sáng kiến chiêu mộ nhân tài công nghệ

Ngày 15/12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố United States Tech Force (USTF) - một sáng kiến quy mô toàn liên bang nhằm chiêu mộ nhân tài công nghệ hàng đầu để hiện đại hóa bộ máy chính quyền và bảo vệ vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Chính quyền Tổng thống Trump công bố sáng kiến chiêu mộ nhân tài công nghệ

Giám đốc Văn phòng Quản trị Nhân sự (OPM) Scott Kupor gọi đây là một lời hiệu triệu quốc gia, nhấn mạnh rằng Mỹ cần những kỹ sư, khoa học gia dữ liệu và lãnh đạo công nghệ sẵn sàng phục vụ đất nước trong thời kỳ tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng.

Theo ông Kupor, Tech Force mang lại cơ hội lãnh đạo các dự án có tầm vóc quốc gia, đồng thời mở ra lộ trình sự nghiệp vững chắc cho cả khu vực công lẫn tư nhân.

USTF là nỗ lực phối hợp giữa OPM, Văn phòng Quản trị và Ngân sách (OMB), Cơ quan Dịch vụ Tổng quát (GSA), Văn phòng Chính sách Khoa học Công nghệ Nhà Trắng, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan liên bang khác.

Sáng kiến này tập trung tuyển dụng và triển khai nhân lực công nghệ cao để giải quyết các thách thức cấp bách nhất của chính phủ, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược với khu vực tư nhân.

Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang thuộc GSA, ông Josh Gruenbaum cho biết Tech Force sẽ đóng vai trò nhân lực khuếch đại, tạo con đường nhanh chóng đưa tinh hoa công nghệ tư nhân vào chính phủ nhằm thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn hệ thống liên bang, mang lại giá trị thiết thực cho người đóng thuế.

Theo OPM, Tech Force sẽ triển khai các dự án công nghệ tại nhiều bộ ngành và cơ quan trọng yếu, bao gồm Ngoại giao, Tài chính, Chiến tranh, Nội vụ, Bộ Canh Nông, Thương mại, Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Giao thông, Năng lượng, Cựu chiến binh, An ninh Nội địa, cùng Cơ quan Doanh nghiệp Nhỏ, Sở Thuế vụ, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, OPM và GSA.

Giám đốc Thông tin Liên bang của OMB Gregory Barbaccia mô tả Tech Force là lực lượng tinh nhuệ của Mỹ trong cuộc cách mạng AI, có nhiệm vụ bảo vệ ưu thế toàn cầu, hiện đại hóa hạ tầng chính quyền và dẫn dắt đổi mới từ giáo dục đến y khoa. Ông nhấn mạnh đây là lời kêu gọi phục vụ đối với những nhà kỹ thuật ưu tú nhất của quốc gia.

OPM cũng xác nhận hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, bao gồm Adobe, Amazon Web Services, AMD, Anduril, Apple Box, C3.ai, Coinbase, Databricks, Dell Technologies, Docusign, Google Public Sector, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir, Robinhood, Salesforce, SAP, ServiceNow, Snowflake, Synopsys, Uber, Workday, xAI và Zoom.

Giới quan sát nhận định sáng kiến này phản ánh định hướng rõ rệt của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đặt công nghệ, AI và nhân tài Mỹ vào trung tâm chiến lược cạnh tranh quốc gia./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Chính quyền #Tổng thống trump #sáng kiến #Công bố #Tổng thống donald trump #chiêu mộ #Chuyển đổi số #Hiện đại #Quốc gia #Dịch vụ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Động lực bứt phá ở Bỉm Sơn

Động lực bứt phá ở Bỉm Sơn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số được phường Bỉm Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bỉm Sơn trở thành đô...
Vì sự hài lòng của người dân

Vì sự hài lòng của người dân

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi chúng tôi về thăm xã Tân Thành, một không khí khẩn trương nhưng cũng đầy thân thiện, cởi mở bao trùm khắp công sở xã. Câu chuyện nâng cao chất lượng phục vụ người dân không còn là khẩu hiệu hô hào, mà đã trở thành hành động,...
Bảo đảm môi trường trong chế biến lâm sản ở Sơn Điện

Bảo đảm môi trường trong chế biến lâm sản ở Sơn Điện

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Xã Sơn Điện là một trong những địa phương có số lượng lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản đang hoạt động. Tuy nhiên, sự hình thành, hoạt động nhỏ lẻ của các cơ sở dọc sông Luồng và sát khu dân cư đã đặt ra những lo ngại về môi trường...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh