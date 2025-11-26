Chia sẻ yêu thương, kết nối cộng đồng

Những ngôi nhà nghĩa tình, các mô hình sinh kế hiệu quả và món quà ấm áp dành cho hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng ở xã Kiên Thọ. Với sự vào cuộc tích cực của địa phương, cùng với chia sẻ yêu thương, kết nối cộng đồng, nhiều gia đình đã được tiếp thêm động lực để nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Phạm Thị Tự (bên phải), thôn Bào, xã Kiên Thọ trong ngôi nhà mới khang trang.

Mặc dù ở trong ngôi nhà mới khang trang rộng 60m2 được 3 tháng nhưng với chị Phạm Thị Tự ở thôn Bào, xã Kiên Thọ giống như một giấc mơ, điều mà vợ chồng chị chưa bao giờ nghĩ lại trở thành hiện thực. Là hộ cận nghèo, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, các con đang ở tuổi đi học, trong khi bản thân chị bị khuyết tật, mọi chi tiêu chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương công nhân của chồng. Suốt nhiều năm qua, gia đình chị phải sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp, ẩm thấp, nóng nực vào mùa hè và lạnh buốt khi đông về. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình chị, Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Ngọc Lặc (cũ) đã hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với số tiền tiết kiệm, vay mượn người thân và sự chung tay, góp sức của bà con hàng xóm, giấc mơ về ngôi nhà che nắng, che mưa của gia đình chị đã được hiện thực hóa.

Niềm vui của gia đình chị Tự cũng là cảm xúc chung của rất nhiều người dân trên địa bàn xã Kiên Thọ được hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà trong thời gian qua. Thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 theo tinh thần Chỉ thị 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Kiên Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt với việc bình xét đảm bảo đúng đối tượng nên việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đóng góp tiền, công sức giúp giấc mơ an cư của hộ nghèo thành hiện thực.

Trong 2 năm qua, xã Kiên Thọ đã triển khai xây dựng nhà ở cho 68 hộ dân, trong đó 13 hộ sửa chữa và 55 hộ xây mới, đến nay toàn bộ các ngôi nhà được đưa vào sử dụng, đem lại niềm vui ấm áp cho nhiều gia đình. Đồng thời xã cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết để động viên, an ủi họ luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ nhà ở, công tác an sinh xã hội ở xã Kiên Thọ còn được triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực nhằm giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững. Bà Bùi Thị Dưỡng, thôn Bào, chia sẻ: "Năm 2022, gia đình tôi được hỗ trợ 1 con trâu giống để phát triển kinh tế. Sau 3 năm tích cực chăm sóc, đến nay con trâu đã sinh được 2 nghé con, nhờ có nguồn vốn này kết hợp với làm nông nghiệp, cuộc sống của hai bà cháu đã từng bước ổn định hơn".

Ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ, cho biết: “Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Phúc Thịnh, Kiên Thọ, Phùng Minh, hiện nay xã Kiên Thọ còn 3,17% hộ nghèo. Để nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể căn cứ vào điều kiện của từng hộ để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, như: hỗ trợ con giống, cây giống, tạo việc làm và thường xuyên thăm hỏi, động viên để họ luôn nỗ lực. Nhờ đó, xã đã khơi dậy được tinh thần chủ động vươn lên trong cuộc sống của người dân”.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Kiên Thọ luôn coi trọng việc huy động sức mạnh cộng đồng là động lực quan trọng trong công tác an sinh xã hội. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời và hiệu quả nhiều chương trình, hành động ý nghĩa, như: xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, tạo sinh kế cho người dân. Nhờ đó, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao các hoạt động an sinh. Thời gian qua, MTTQ xã đã ra 6 lần thư kêu gọi, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học. MTTQ đã vận động được 4 đợt hàng hóa nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước vững vàng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu