“Chìa khóa vàng” cho đột phá phát triển

Trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa của mọi đột phá phát triển. Đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao chính là đầu tư cho tương lai bền vững, bởi thế Thanh Hóa đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, tạo thành chuỗi chính sách xuyên suốt đối với chiến lược phát triển con người.

Giờ thực hành của giảng viên và sinh viên Khoa nông, lâm, ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức.

Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào với trên 2,1 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm hơn một nửa số dân toàn tỉnh. Nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bởi công nghệ, máy móc dù có hiện đại đến đâu, kế hoạch đề ra dù có bài bản thế nào thì con người vẫn là chủ thể xây dựng, tạo ra và vận hành. Để tạo nền tảng vững chắc đưa Thanh Hóa bứt phá vươn lên, hòa nhịp cùng sự phát triển nhanh của đất nước, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, đề án quan trọng, từ việc đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, đến việc liên kết chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu hàng đầu của cả nước để xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thông nghiệp vụ.

Giáo dục và đào tạo chính là “gốc rễ” để kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đã rà soát, sắp xếp lại chuyên ngành đào tạo, đồng thời lựa chọn, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng các chương trình chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia, khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện. Công tác thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học, công nghệ được chú trọng, tạo nguồn nhân lực nòng cốt cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học. Ví dụ như chính sách đặc thù thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội của HĐND tỉnh đã thể hiện rõ tính ưu việt khi bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa ngành y tế Thanh Hóa phấn đấu trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực. Hay chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật, đưa Thanh Hóa trở thành điểm sáng trên thang bậc phát triển chung của đất nước.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với phát triển giáo dục đại học, Thanh Hóa có hệ thống giáo dục nghề nghiệp khá đồng bộ. Trên địa bàn tỉnh có 38 cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề, giáo dục thường xuyên, mỗi năm có khoảng 11.000 lao động được đào tạo ở các trường dạy nghề. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo, truyền nghề cho trên 500.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt gần 75%. Ngoài ra, Thanh Hóa còn có đội ngũ trí thức đông đảo với hơn 236.000 người, trong đó có 38 phó giáo sư, gần 500 tiến sĩ và trên 5.000 thạc sĩ. Với tiềm năng, lợi thế to lớn, nhất là khi Thanh Hóa đã và đang hình thành nhiều trọng điểm phát triển kinh tế thì nhiệm vụ này càng được coi trọng. Bởi cơ hội “vàng” không phải là nguồn lao động trẻ, dồi dào, mà phải là nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng cao với sự thay đổi không ngừng của khoa học, công nghệ.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ giới hạn ở khối doanh nghiệp, mà còn tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ là phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, mà còn là năng lực đổi mới, dấn thân, hành động vì sự nghiệp chung. Trên tinh thần ấy, Thanh Hóa rất coi trọng việc thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Nhờ những đổi mới này mà khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dù bộ máy mới, địa bàn mới, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nhanh chóng thích nghi, không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân. Một nền tảng thể chế vững chắc cùng bộ máy mới tinh gọn, vận hành trơn tru đã giúp Thanh Hóa giữ vững tốp đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2025.

Thanh Hóa đã và đang đi đúng hướng khi coi nguồn nhân lực chất lượng cao là tài sản quý giá nhất và là động lực tiên quyết để xây dựng một nền kinh tế tri thức, hiện đại. Với chiến lược đầu tư bài bản, đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, Thanh Hóa sẽ xây dựng được đội ngũ nhân lực tinh hoa, đủ sức đảm đương và phát huy hiệu quả các dự án chiến lược, củng cố vị thế, đưa Thanh Hóa vươn tới mục tiêu “trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030; trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045”.

Bài và ảnh: Thu Vui