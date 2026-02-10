Chăm lo tết cho người nghèo ở xã biên giới Bát Mọt

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy xã biên giới Bát Mọt đã tăng cường lãnh đạo công tác nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người yếu thế trên địa bàn. Thông qua đó nhằm tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, chính sách nhân văn, để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Lãnh đạo xã Bát Mọt tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Sau cơn bão số 5 năm 2025, gia đình anh Vi Văn Chuẩn (SN 1982) ở thôn Dưn, xã Bát Mọt những tưởng không thể gượng dậy nổi. Trong lúc còn bộn bề khó khăn, nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào mấy héc-ta keo và diện tích lúa ít ỏi thì mưa bão ập về gây ra sạt lở đất, căn nhà bị méo mó, biến dạng, khu bếp nấu và công trình phụ bị xô đổ, nứt há. May mắn là sau đó gia đình anh được cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã quan tâm hỗ trợ, được bà con chòm xóm chung tay giúp đỡ, căn nhà đã được sửa chữa.

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, anh còn được cấp ủy, chính quyền xã đến tận nhà trao tặng quà tết. Dù giá trị món quà không lớn, nhưng với gia đình anh đó là cả một nguồn động lực lớn lao để nỗ lực vươn lên. Anh Chuẩn cho biết: “Tôi thực sự xúc động và chân thành biết ơn cấp ủy, chính quyền xã và bà con trong thôn đã luôn đồng hành, động viên, chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn”.

Cũng ở thôn Dưn, sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, gia đình anh Vi Văn Thành (SN 1976) bị thiệt hại nặng nề hơn cả. Căn nhà sàn kiên cố của vợ chồng anh bị bẻ gãy làm đôi bởi đất đá từ đồi cao trút xuống, vùi lấp, cuốn trôi gần như toàn bộ đồ đoàn, vật dụng từ chiếc tivi, tủ lạnh, đến nồi niêu, bát đĩa... Hơn sào ao nuôi ốc, ếch ở cạnh nhà chuẩn bị thu hoạch cũng bị mất trắng. Nhưng rồi, được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Nhân dân địa phương và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, gia đình anh đã làm lại được căn nhà mới cạnh vị trí cũ. Năm mới này, gia đình anh Thành đã có nhà mới để ở.

Ở địa bàn núi cao biên giới, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống Nhân dân xã biên giới Bát Mọt vốn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong khi đó, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ sau bão số 5 và bão số 10 năm 2025, nhiều công trình của Nhà nước, nhà ở, hoa màu, tài sản của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng. Trong đó 70 hộ gia đình bị thiệt hại nặng, như hư hỏng một phần hoặc toàn bộ nhà cửa...

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt, cho biết: "Nhằm đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết, Đảng ủy xã đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn khẩn trương tổ chức thực hiện toàn diện các biện pháp chăm lo tết cho Nhân dân với phương châm “không để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào không có tết”. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, văn hóa, lịch sử gắn với thành tựu của quê hương, đất nước, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân, giá cả, nguồn cung hàng hóa phục vụ tết, tổ chức trao quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Xã đã thường xuyên nắm bắt tình hình, tiến độ sửa chữa nhà ở của các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai để hỗ trợ kịp thời. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện được thông suốt, phục vụ sản xuất và nhu cầu vui xuân đón tết của Nhân dân. Đồng thời yêu cầu MTTQ xã, hội đoàn thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, tổ chức tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn...".

Với tinh thần nỗ lực cao, đến ngày 6/2, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, xã Bát Mọt đã tổ chức thăm, tặng quà cho 72 hộ gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau dài ngày, hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thường Xuân - Nam Thanh Hóa tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách” nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Tại chương trình đã có 30 suất quà được trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Công tác vận động, trao quà hỗ trợ, chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo ở xã Bát Mọt đón tết vẫn đang được tiếp tục diễn ra.

Bên cạnh nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác chăm lo tết cho người nghèo cũng được các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt quan tâm thực hiện. Ví như mới đây, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức thành công chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân. Trong chương trình, đã có 30 suất quà được trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt, ông Lê Thanh Hải cho biết thêm: "Cùng với quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo các điều kiện để mọi người dân được vui xuân, đón tết an toàn, vui tươi, đầm ấm, xã Bát Mọt đang khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sau tết. Trước hết là tập trung hoàn thiện các thủ tục để khẩn trương thi công khu tái định cư tập trung phục vụ di dời khẩn cấp 23 hộ dân thôn Chiềng, sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao thiên tai đến nơi an toàn và các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn".

Bài và ảnh: Đồng Thành