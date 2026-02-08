Cầu nối của những tấm lòng nhân ái

Phong trào chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách là truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp, được lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương. Hoạt động này huy động sự chung tay của cộng đồng, trao tặng hàng vạn suất quà và mái ấm, đảm bảo mọi nhà đều có tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Thượng tọa Thích Tâm Chính, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Khánh Quang, trao quà tết cho các hộ nghèo phường Bỉm Sơn.

Tại tỉnh ta, với mục tiêu “không để một gia đình nào không có tết”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhằm chăm lo cho người có công, đảng viên và các gia đình chính sách, ngày 27/12/2025, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 713/NQ-HĐND về việc tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí dự kiến hơn 96 tỷ đồng. Với tinh thần mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết, không để hộ nào thiếu ăn trong dịp tết, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngành kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào sinh sống tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai bão lũ, các gia đình khó khăn để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, phối hợp cùng với chính quyền và các ban, sở, ngành, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp trong tỉnh đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, chức sắc các tôn giáo, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở bảo trợ xã hội...

An sinh xã hội là sự chung tay bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian qua, các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, BHXH, BHYT... hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất được chi trả kịp thời, đúng đối tượng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia hoạt động “Tết vì người nghèo”, “Xuân yêu thương”, trao nhà Đại đoàn kết, trao sinh kế, học bổng cho học sinh khó khăn. Sự đồng hành ấy, không chỉ giúp san sẻ gánh nặng trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Ở nhiều địa phương, chính quyền cơ sở đã chủ động rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, từng người để chính sách đến đúng đối tượng, góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Chỉ tính riêng năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận gần 13,5 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 482,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ nguồn quỹ trên đã chi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ và hỗ trợ xây dựng nhà ở nhân dịp Ngày hội Biên phòng toàn dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với tổng số tiền gần 8,9 tỷ đồng; phân bổ, hỗ trợ hơn 400,4 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU.

Tính đến ngày 8/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động được 22.530.000.000 đồng, tặng 41.540 suất quà cho các đối tượng cần giúp đỡ. Trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, mở rộng cả quy mô và diện thụ hưởng, các xã, phường, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, câu lạc bộ tình nguyện cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Từng chiếc xe chở nặng nghĩa tình đã và đang nối tiếp nhau về với bà con các dân tộc trong tỉnh để tặng quà, tặng tiền..., giúp người nghèo, gia đình chính sách đón một cái tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ. Với những cán bộ mặt trận lại càng bận rộn, tất bật hơn khi họ vốn là địa chỉ tin cậy để những tấm lòng thơm thảo tìm đến giúp đỡ cho những số phận kém may mắn. Thông qua hoạt động nghĩa tình này, tình đoàn kết giữa con người với con người trong xã hội ngày càng được gắn bó, thắt chặt hơn.

Ngoài sự quan tâm của các cấp chính quyền, tại thời điểm này, hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vẫn đang tích cực quyên góp, chuyển hàng, chuyển tiền cho bà con nghèo được ăn tết như mọi nhà. Đã hàng chục năm nay, năm nào Thượng tọa Thích Tâm Chính, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Khánh Quang cũng dành tình cảm đặc biệt cho các gia đình nghèo trong tỉnh. Ngày 4/2 vừa qua, Thượng tọa Thích Tâm Chính và các phật tử, các nhà hảo tâm đã dành 400 suất quà để tặng bà con ăn tết.

Những phần quà tết được đóng gói cẩn thận, trao đến tận tay từng người thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, lối sống nghĩa tình của dân tộc đang ngày càng được phát huy và lan tỏa sâu rộng. Những việc làm thiết thực, cụ thể của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm đã và đang mang đến cho người nghèo một cái tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Bài và ảnh: Phan Nga