Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố có thể ngăn chặn việc khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe, công trình hạ tầng lớn nối tỉnh Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ, làm gia tăng thêm một điểm nóng mới trong quan hệ song phương vốn đang xuất hiện nhiều bất đồng về thương mại và định hướng hợp tác quốc tế.

Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada. Ảnh: AFP.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Washington nên sở hữu “ít nhất một nửa” cây cầu trị giá khoảng 4,7 tỷ USD này. Ông nhấn mạnh sẽ không cho phép cây cầu đi vào hoạt động cho đến khi Mỹ “được bồi hoàn đầy đủ cho tất cả những gì đã cung cấp”, đồng thời yêu cầu Canada phải đối xử với Mỹ “một cách công bằng và tôn trọng hơn”.

Cầu Gordie Howe, khởi công từ năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong năm nay, được xem là một trong những dự án hạ tầng xuyên biên giới quan trọng nhất giữa hai nước, góp phần giảm tải cho tuyến giao thương Detroit–Windsor vốn đang quá tải, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn rằng Canada “sở hữu cả hai phía của cây cầu” và cho rằng phía Canada hầu như không sử dụng sản phẩm hay vật liệu của Mỹ trong quá trình xây dựng. Ông cho biết hai bên sẽ “bắt đầu đàm phán ngay lập tức”, cho thấy Washington có thể tìm cách gắn dự án hạ tầng này với các điều kiện kinh tế – thương mại rộng hơn.

Ông Trump cảnh báo ngăn khánh thành cây cầu nối Mỹ với Canada. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố ngày 9/2 của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép với Canada liên quan đến quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ không hài lòng trước việc Thủ tướng Canada Mark Carney thúc đẩy tiếp xúc cấp cao với Trung Quốc và đạt được một số thỏa thuận thương mại sơ bộ trong chuyến thăm Bắc Kinh tháng trước.

Washington từng cảnh báo khả năng áp mức thuế cao đối với hàng hóa Canada, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng hàng hóa Trung Quốc đi qua Canada rồi tiếp cận thị trường Mỹ. Chính vì vậy, diễn biến liên quan đến cầu Gordie Howe không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà còn cho thấy sự đan xen giữa chính sách thương mại, cạnh tranh ảnh hưởng và định hình lại quan hệ kinh tế trong bối cảnh môi trường quốc tế tiếp tục thay đổi nhanh chóng.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AFP.